«Личности в истории». В Гродно состоялась премьера документального фильма о Валентине Барановой. Ветеран Великой Отечественной войны стала героем первой серии одного из проектов киностудии «Беларусьфильм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фронтовая связистка – поистине легендарная женщина. Ее имя внесено в Книгу Славы Гродненской области. Валентина Баранова прошла всю войну от украинского Старобельска до чешской Праги. Награждена орденами и многочисленными медалями. После войны долгое время работала педагогом, до сих пор ведет активный образ жизни. В ноябре отпраздновала свой 101-й день рождения.

Артур Ильиных, специалист по кинопроизводству киностудии «Беларусьфильм»: Идет подготовка создания галереи личностей, которые повлияли на Беларусь с точки зрения ее развития. Сейчас у нас очень непростое время, и вот личный подвиг, личная история, которая может показать, на что способен человек.

Лариса Хатько, жительница Гродно:

Начинают они с нашей землячки – Барановой Валентины Петровны. Она действительно легенда нашего города. Мы гордимся ею, потому что Валентина Петровна – яркий пример преданности своей Родине, любви к родному краю, и, самое главное, вот это душевное тепло, которое она дарит людям. Я думаю, что сегодня ребята в зале и мы все почувствовали.

«Личности в истории» – это цикл документальных фильмов о выдающихся людях нашей страны. Всего запланировано 14 серий. Выберут по два героя от каждого региона. Конечный формат фильмов еще обсуждается. В гродненском кинотеатре показали пилотный выпуск.