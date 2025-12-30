Лазуткин: весь 2026 год нас ждёт медленное снижение доллара по всему миру

Андрей Лазуткин, политолог:

Для тех, кто привык считать ценные зарплаты в долларах, поделимся новогодним инсайдом. Весь будущий год наши зарплаты будут расти в долларах, а сам доллар падать. Причина не только в белорусском экспорте и накопленных ЗВР, а в том, что в следующем году нас ждет схватка экономик США и Китая. Кто бы в ней ни победил, проиграет доллар.

Многополярный мир стал реальностью, и для белорусов это благо, потому что страны переходят в расчеты на юань, национальные валюты и бартеры. Трамп, конечно, пытается сохранить позиции доллара, но что бы он ни делал, доллар будет падать. Главная причина – ориентация Штатов на военное и экономическое сдерживание Китая.

Раньше экономики этих двух стран дополняли друг друга, но затем Трамп начал торговую войну с Китаем, а китайцы увидели, что произошло с российскими активами после СВО. И вот уже пятый год КНР избавляется от американских ценных бумаг – treasures. И если не случится военного конфликта за Тайвань, а мы надеемся, у Трампа хватит благоразумия туда не лезть, весь будущий год нас ждет медленное снижение доллара по всему миру.