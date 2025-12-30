Лазуткин: весь 2026 год нас ждёт медленное снижение доллара по всему миру

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Для тех, кто привык считать ценные зарплаты в долларах, поделимся новогодним инсайдом. Весь будущий год наши зарплаты будут расти в долларах, а сам доллар падать. Причина не только в белорусском экспорте и накопленных ЗВР, а в том, что в следующем году нас ждет схватка экономик США и Китая. Кто бы в ней ни победил, проиграет доллар.
Многополярный мир стал реальностью, и для белорусов это благо, потому что страны переходят в расчеты на юань, национальные валюты и бартеры. Трамп, конечно, пытается сохранить позиции доллара, но что бы он ни делал, доллар будет падать. Главная причина – ориентация Штатов на военное и экономическое сдерживание Китая.
Раньше экономики этих двух стран дополняли друг друга, но затем Трамп начал торговую войну с Китаем, а китайцы увидели, что произошло с российскими активами после СВО. И вот уже пятый год КНР избавляется от американских ценных бумаг – treasures. И если не случится военного конфликта за Тайвань, а мы надеемся, у Трампа хватит благоразумия туда не лезть, весь будущий год нас ждет медленное снижение доллара по всему миру.
Андрей Лазуткин:
Но одного роста зарплаты в долларах мало для роста благосостояния. Любые доходы в долларах съедает инфляция цен. Поэтому все усилия белорусского правительства будут нацелены на ее снижение. Цифр по инфляции за декабрь еще нет, но ожидается результат по году чуть менее 7 %. Между тем в программе развития, которая принималась на ВНС, стоит задача выйти на еще меньший показатель – 5 % инфляции по году. И таков наш прогноз на следующий год. Инфляция будет в коридоре 5, максимум 6 %. Это не из области наших догадок. Это задача, на которую будет работать правительство и Нацбанк.
Для белорусов это также хорошие новости, потому что от инфляции зависят не только реальные доходы, но и ставка по кредитам для населения. Наш прогноз. Если инфляция в следующем году будет менее 7 %, то подешевеют и кредиты. От половины до одного процента. А дешевые кредиты – это и жилье, и промышленные товары, и стройматериалы, и автомобили. То есть спрос в экономике будет расти.
Подробности в видео.