Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 48 представителей различных сфер и три учреждения

Профессии и сферы деятельности разные, но цель одна – плодотворный труд на благо своей страны. Государство отмечает заслуги белорусов. 48 представителей различных отраслей и три учреждения удостоены госнаград и Благодарности Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Орденом Отечества II степени награжден экс-председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало. Орденом Отечества III степени – экс-председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и директор НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ Юрий Харин. Медали «За отличие в охране общественного порядка» удостоены семеро сотрудников Следственного комитета.
Кроме того, за значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической, экономической и социально-культурной жизни страны Благодарность Президента объявлена нашему коллеге – политическому обозревателю телеканала СТВ Евгению Пустовому.
Благодарность Президента объявлена и трем учреждениям: Гомельскому химическому заводу, а также Республиканским центрам олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта и «Стайки».
Медалью Франциска Скорины награждены первый заместитель председателя Национальной государственной телерадиокомпании Сергей Гусаченко и директор Национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская. Большая группа работников удостоена медали «За трудовые заслуги». Среди них учителя, врачи, представители промышленного сектора.