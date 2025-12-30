Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 48 представителей различных сфер и три учреждения

Профессии и сферы деятельности разные, но цель одна – плодотворный труд на благо своей страны. Государство отмечает заслуги белорусов. 48 представителей различных отраслей и три учреждения удостоены госнаград и Благодарности Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Орденом Отечества II степени награжден экс-председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало. Орденом Отечества III степени – экс-председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и директор НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ Юрий Харин. Медали «За отличие в охране общественного порядка» удостоены семеро сотрудников Следственного комитета.