Прямой эфир

Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 48 представителей различных сфер и три учреждения

30 декабря 2025 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Профессии и сферы деятельности разные, но цель одна – плодотворный труд на благо своей страны. Государство отмечает заслуги белорусов. 48 представителей различных отраслей и три учреждения удостоены госнаград и Благодарности Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Орденом Отечества II степени награжден экс-председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало. Орденом Отечества III степени – экс-председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и директор НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ Юрий Харин. Медали «За отличие в охране общественного порядка» удостоены семеро сотрудников Следственного комитета.

Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 48 представителей различных сфер и три учреждения-2

Кроме того, за значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической, экономической и социально-культурной жизни страны Благодарность Президента объявлена нашему коллеге – политическому обозревателю телеканала СТВ Евгению Пустовому.

Благодарность Президента объявлена и трем учреждениям: Гомельскому химическому заводу, а также Республиканским центрам олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта и «Стайки».

Медалью Франциска Скорины награждены первый заместитель председателя Национальной государственной телерадиокомпании Сергей Гусаченко и директор Национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская. Большая группа работников удостоена медали «За трудовые заслуги». Среди них учителя, врачи, представители промышленного сектора.

# Госнаграды

Другие новости рубрики

Все новости
Президент утвердил Госинвестпрограмму на 2026 год
30 декабря 2025 17:07

Президент утвердил Госинвестпрограмму на 2026 год

Злоумышленники создали фейковые ресурсы КГБ Беларуси для сбора личных данных пользователей
30 декабря 2025 17:05

Злоумышленники создали фейковые ресурсы КГБ Беларуси для сбора личных данных пользователей

БПЦ устранил неполадки с карточками Беларусбанка после сбоя
30 декабря 2025 17:02

БПЦ устранил неполадки с карточками Беларусбанка после сбоя