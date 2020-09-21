Дмитрий Пиневич: «Сейчас мы приходим к «эре» выработки совместных решений пациента и доктора»

Очередной шаг касается упрощения взаимоотношений «пациент – врач», а именно использования медиации. Об этом журналистам 21 сентября рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, комментируя подписанное накануне Белорусской ассоциацией врачей соглашение о сотрудничестве.

Новости Беларуси. Белорусские врачи то и дело внедряют новые подходы, модернизируют оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси:

Медиация, с нашей точки зрения, гораздо более правильный и важный шаг в очень сложном взаимодействии «врач – пациент». Сейчас мы приходим к «эре» выработки совместных решений – это очень тяжелая вещь – совместных решений пациента и доктора, каким образом будет проходить лечение.