Дмитрий Пиневич: «Сейчас мы приходим к «эре» выработки совместных решений пациента и доктора»

Новости Беларуси. Белорусские врачи то и дело внедряют новые подходы, модернизируют оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Очередной шаг касается упрощения взаимоотношений «пациент – врач», а именно использования медиации. Об этом журналистам 21 сентября рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, комментируя подписанное накануне Белорусской ассоциацией врачей соглашение о сотрудничестве.