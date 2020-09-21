Прямой эфир

Дмитрий Пиневич: «Сейчас мы приходим к «эре» выработки совместных решений пациента и доктора»

21 сентября 2020 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские врачи то и дело внедряют новые подходы, модернизируют оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нового ректора БГМУ представили коллективу. Какие задачи ставит Сергей Рубникович?

Очередной шаг касается упрощения взаимоотношений «пациент – врач», а именно использования медиации. Об этом журналистам 21 сентября рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, комментируя подписанное накануне Белорусской ассоциацией врачей соглашение о сотрудничестве.

Дмитрий Пиневич: «Сейчас мы приходим к «эре» выработки совместных решений пациента и доктора»-1

Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси:
Медиация, с нашей точки зрения, гораздо более правильный и важный шаг в очень сложном взаимодействии «врач – пациент». Сейчас мы приходим к «эре» выработки совместных решений – это очень тяжелая вещь – совместных решений пациента и доктора, каким образом будет проходить лечение. 

# Медицина # Здоровье # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как подготовить свою кожу к осеннему сезону? Рецепт простой домашней маски
21 сентября 2020 07:55

Как подготовить свою кожу к осеннему сезону? Рецепт простой домашней маски

Витамин А улучшает рост волос, а витамины группы В снижают стресс. Что необходимо принимать осенью для здоровья и красоты
21 сентября 2020 07:22

Витамин А улучшает рост волос, а витамины группы В снижают стресс. Что необходимо принимать осенью для здоровья и красоты

«Короткая волна света оказывает самое токсичное воздействие на сетчатку». Какие проблемы возникают при длительном пользовании гаджетами
18 сентября 2020 12:10

«Короткая волна света оказывает самое токсичное воздействие на сетчатку». Какие проблемы возникают при длительном пользовании гаджетами