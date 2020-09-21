Водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. В Минске пройдёт «День без автомобиля»

Новости Беларуси. Минск присоединился к экологической акции «День без автомобиля» в рамках Европейской недели мобильности. 22 сентября водители могут ездить в общественном транспорте Минска бесплатно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Этим правом автомобилисты могут воспользоваться на основании решения Минского городского Совета депутатов. Воспользоваться можно будет не только автобусами, троллейбусами и трамваями, но и метро. Вместо проездного билета нужно будет предъявить водительское удостоверение и технический паспорт на транспортное средство.