Водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. В Минске пройдёт «День без автомобиля»
Новости Беларуси. Минск присоединился к экологической акции «День без автомобиля» в рамках Европейской недели мобильности. 22 сентября водители могут ездить в общественном транспорте Минска бесплатно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Этим правом автомобилисты могут воспользоваться на основании решения Минского городского Совета депутатов. Воспользоваться можно будет не только автобусами, троллейбусами и трамваями, но и метро. Вместо проездного билета нужно будет предъявить водительское удостоверение и технический паспорт на транспортное средство.
Утром тех, кто решит добраться на работу на велосипеде, ждут угощения в шести точках столицы. В том числе у стелы «Минск – город-герой», возле ботанического сада, «Минск-Арены» и музыкального театра волонтеры будут раздавать велосипедистам фрукты.