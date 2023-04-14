«Грешно ли поститься, чтобы похудеть?» Спросили у православного священника
16 апреля отмечается самый большой церковный праздник – Светлое Христово Воскресение. В его основе лежит история о чудесном Воскресении Иисуса Христа, которого распяли на кресте. Верующие воспринимают его смерть как искупление грехов, а воскрешение – как победу над силой зла и дарование Богом вечной жизни. О том, как правильно подготовиться и провести Пасху, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В чем смысл строгого поста?
Отец Георгий, магистрант Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ, диакон:
Безусловно, смысл в том, чтобы очиститься. Не побоюсь этого слова, как-то истощиться от всего, как у нас принято, греховного, чтобы потом прийти на службу и наполниться радостью. Очиститься от греха и наполниться радостью Воскресения Христова.
Алеся Лакина:
Всем ли нужно поститься?
Отец Георгий:
Тем, кто не может соблюдать Великий пост, например, это какие-то болеющие люди…
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Кому все-таки противопоказан пост?
Ольга Гончаренко, нутрициолог:
Противопоказан беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями. То есть это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания и прочее. Здесь нужно согласовывать со своим лечащим врачом и врачом-диетологом, если такой у вас есть.
Алеся Лакина:
Ведь многие постятся абсолютно не понимая смысла. Отец Николай, скажите, грешно ли поститься, чтобы похудеть?
Отец Николай, клирик Новогрудской епархии, иерей:
Цели разные в этом, поэтому может быть она и достигнута, то есть похудеть можно, когда постишься, но, может быть, и нет. Пост – можно отметить, что это не просто про еду, это что-то большее. Еда – это один из инструментов, благодаря которым мы, придерживаясь каких-то ограничений, учимся ограничивать себя, то есть соблюдать какую-то меру. В том числе время молитвы тоже относится к посту, время провождения с семьей, например – это тоже очень важно. Когда мы переоцениваем себя, свои отношения с близкими, пересматриваем это, делаем некую ревизию, это все и есть пост. То есть когда мы целенаправленно трудимся над своей семьей, своими отношениями, самим собой. Опять же, еда – одно из этих средств.