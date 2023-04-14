«Грешно ли поститься, чтобы похудеть?» Спросили у православного священника

16 апреля отмечается самый большой церковный праздник – Светлое Христово Воскресение. В его основе лежит история о чудесном Воскресении Иисуса Христа, которого распяли на кресте. Верующие воспринимают его смерть как искупление грехов, а воскрешение – как победу над силой зла и дарование Богом вечной жизни. О том, как правильно подготовиться и провести Пасху, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В чем смысл строгого поста?

Отец Георгий, магистрант Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ, диакон:

Безусловно, смысл в том, чтобы очиститься. Не побоюсь этого слова, как-то истощиться от всего, как у нас принято, греховного, чтобы потом прийти на службу и наполниться радостью. Очиститься от греха и наполниться радостью Воскресения Христова. Алеся Лакина:

Всем ли нужно поститься? Отец Георгий:

Тем, кто не может соблюдать Великий пост, например, это какие-то болеющие люди… Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Кому все-таки противопоказан пост?

Ольга Гончаренко, нутрициолог:

Противопоказан беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями. То есть это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания и прочее. Здесь нужно согласовывать со своим лечащим врачом и врачом-диетологом, если такой у вас есть. Алеся Лакина:

Ведь многие постятся абсолютно не понимая смысла. Отец Николай, скажите, грешно ли поститься, чтобы похудеть?