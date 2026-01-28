750 арендных и 306 квартир социального пользования заселили в Минске в 2025 году

В Минске в 2025 году заселили 750 арендных и 306 квартир социального пользования. Согласно указу Президента, районные администрации Минска могут не взимать плату за арендное жилье, требующее ремонта, если жильцы готовы провести его за свой счет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году таким образом распределены 180 квартир. Строят в столице и новое арендное жилье. Его возводят в основном во Фрунзенском и Первомайском районах. В этом году в Минске запланировано построить и ввести в эксплуатацию более 300 таких квартир.

Григорий Казунко, директор КУП «‎Минские городские общежития»:

На сегодня свободными остаются 46 социальных и 134 арендных квартиры. Но это квартиры, которые находятся на распределении не более месяца, все свежие. Для того чтобы получить свободную арендную квартиру, необходимо обратиться в администрацию по месту жительства.

В столице утвержден список востребованных профессий для предоставления арендного жилья. Это специалисты из разных областей: от IT до сферы обслуживания. Среди них инженеры-программисты и специалисты по организации закупок.

Кроме того, на арендные квадраты могут претендовать водители троллейбуса, монтеры пути, повара, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, а также электрогазосварщики и электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей. Всего в список попали восемь профессий.