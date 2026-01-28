Марзалюк: миграция должна быть квалифицированной и интеллектуальной

Игорь Марзалюк, наставник команды «Но...», председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наша культурная традиция показывает впечатляющие примеры сожительства и соработничества на одной территории различных конфессий и этнических общностей. В Беларуси с XIV века и до сих пор всегда больше одного языка, больше одной конфессии и больше одной этнической общности. И классические примеры я как историк могу приводить до бесконечности, напомню только один момент, что когда крымские татары приходили воевать на эти земли в XVI-XVII веке, то белорусские татары, или как мы их называли липки, воевали в одних рядах против захватчиков. Вот это мы должны помнить.



Я абсолютно согласен с посылом руководителя той команды, потому что я точно так же считаю, что мы сильная страна, у нас сильное миграционное законодательство. И именно поэтому у нас нормальная стабильная ситуация в стране. Именно поэтому у нас реально нет ксенофобии как массового явления. Все это может рухнуть в одночасье, если мы уйдем с этого поля и не будем контролировать. Но белорусская миграционная политика, но позиция Министерства внутренних дел, но позиция Президента сегодня четко, ясно и однозначно. Ни один из присутствующих на этой стороне зала не был против тех людей, которые мирно трудятся под нашим мирным небом. И помогают нам вместе создать страну. И мы будем счастливы, когда они через определенный промежуток времени, выполнив все необходимые требования по законодательству, интегрируются в белорусское общество полностью и получат сначала вид на жительство, а потом белорусский паспорт. Потому что быть белорусом – это быть гражданином страны. У вас могут быть любые этнические корни. Я никогда ничего не имел против ни армян, ни азербайджанцев, ни против татар либо еще кого-нибудь. Но самое главное мы должны понимать, миграция должна быть квалифицированной, интеллектуальной, и она должна реально отражать те требования, которые есть.

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