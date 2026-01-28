«Такие люди нам нужны». Экономист объяснила, чем трудовые мигранты полезны Беларуси

Юлия Абухович, наставник команды «Да!», экономист:

Миграция – это естественный процесс. Согласны? Согласны. Миграция будет всегда. Но для нас задача – показать свою страну с лучшей стороны. Почему мы открыли границы? Почему мы открыли и не закрываем их уже который год? Мы хотим, чтобы все видели, что такое Республика Беларусь. Для того, чтобы у нас не было неконтролируемой миграции, у нас есть абсолютно все – у нас есть строгое законодательство, которое развивается и совершенствуется. У нас есть четкое понимание того, что мы не хотим допустить тот опыт, который есть в зарубежных странах.

Но при этом мы понимаем, что люди к нам не всегда бегут, потому что хотят совершить какие-то незаконные действия. Люди бегут от войны, от голода, от боли и от холода. Они хотят жить в той стране, которая демонстрирует, что каждый человек важен, что каждому человеку при соблюдении норм, правил поведения и законодательства здесь будет предоставлена достойная жизнь.

Но он должен понимать, он едет в свободную, независимую, сильную Беларусь, которая не позволит на своей территории устраивать саботажи и любые другие противоправные действия. Дело за нами. Надо начать с себя. Мы должны понимать, что люди к нам приезжают за тем, чтобы остаться. Мы должны знать, что такие люди нам нужны.

Культурный код мы не потеряем никогда. Мы достаточно сильная, образованная, интеллектуальная нация, которая четко чтит свои традиции. И давайте будем продолжать это дело. Давайте будем жить ради Беларуси. И тогда все те, кто приезжают, будут понимать, да, Беларусь – это страна для жизни.