Не успели похудеть к весне. Как одеждой скрыть недостатки фигуры?

На календаре 1 марта. Почему-то именно с приходом весны душа и внешность просят обновления. Каждый из нас периодически нуждается в каких-то переменах, будь то новая прическа, гардероб, ремонт в квартире или даже отношения. По статистике, более 60 % людей пытаются начать новую жизнь именно весной. О том, как выйти из зимней спячки, что в этом сезоне готовят стилисты и как быстро сбросить несколько килограммов и подготовиться к свиданию, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Если все-таки к весне не успели похудеть, нет такой возможности, можно как-то одеждой скрыть недостатки? Как одеться на свидание, чтобы прийти худой?

Инна Клейнова, стилист:

Основная проблема, которая у многих женщин, то, что их не устраивает, – это широкие бедра. Им кажется, что бедра у них шире, чем хотелось бы. Здесь есть очень такой классный стилистический прием – длина пиджака должна заканчиваться на самой широкой части ваших бедер. Если у вас узкая талия, вы можете ее подчеркнуть с помощью ремня, тогда ваши бедра зрительно будут уже, ноги будут длиннее. Есть много всяких стилистических приемов, которыми можно пользоваться. Наталья Надольская:

Я еще замечала, что если плечи широкие, тогда талия визуально смотрится уже.