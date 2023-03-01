Не успели похудеть к весне. Как одеждой скрыть недостатки фигуры?
На календаре 1 марта. Почему-то именно с приходом весны душа и внешность просят обновления. Каждый из нас периодически нуждается в каких-то переменах, будь то новая прическа, гардероб, ремонт в квартире или даже отношения. По статистике, более 60 % людей пытаются начать новую жизнь именно весной. О том, как выйти из зимней спячки, что в этом сезоне готовят стилисты и как быстро сбросить несколько килограммов и подготовиться к свиданию, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Если все-таки к весне не успели похудеть, нет такой возможности, можно как-то одеждой скрыть недостатки? Как одеться на свидание, чтобы прийти худой?
Инна Клейнова, стилист:
Основная проблема, которая у многих женщин, то, что их не устраивает, – это широкие бедра. Им кажется, что бедра у них шире, чем хотелось бы. Здесь есть очень такой классный стилистический прием – длина пиджака должна заканчиваться на самой широкой части ваших бедер. Если у вас узкая талия, вы можете ее подчеркнуть с помощью ремня, тогда ваши бедра зрительно будут уже, ноги будут длиннее. Есть много всяких стилистических приемов, которыми можно пользоваться.
Наталья Надольская:
Я еще замечала, что если плечи широкие, тогда талия визуально смотрится уже.
Инна Клейнова:
Да, конечно. Если у вас широкие бедра, а плечи узкие, то тоже можно визуально их увеличивать, чтобы был такой баланс. Чтобы вы приближались к таким песочным часам, которые почему-то кажутся эталоном, но это не так. Каждая женщина прекрасна. Поэтому очень много есть моментов. Вы обращаетесь к стилисту, и он персонально дает уже вам какие-то советы.
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