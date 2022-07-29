Новая школа с бассейном для всех желающих откроется в Минске 1 сентября

Новости Беларуси. К началу учебного года в микрорайоне «Минск-Мир» откроется новая школа на 1 056 мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего же будет работать 243 учреждения общего среднего образования. Все они на стадии готовности, началась приемка объектов. Подробности в материале Анны Куртасовой.

Столичные учреждения образования готовятся ко встрече с учениками. Ведутся плановые ремонтные работы. После капитальной модернизации откроется 104-я школа на Щедрина. Здесь обновили учебные классы, спортивный зал. Закуплено необходимое оборудование.

Наталья Сидоренко, директор средней школы № 104 имени Р. Н. Мачульского:

Уже готовы полностью кабинеты информатики, лингафонные кабинеты, кабинет обслуживающего труда для девочек. Будет безбарьерная среда, также предусмотрен в фойе первого этажа санузел для физически ослабленных лиц.