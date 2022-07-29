«Мы же всё-таки тоже люди». Как отвлекаются от работы настоящие спасатели?

Ради жизней и в огонь, и в воду, и с парашютом в любое время суток. Взбираться на высотку и опускаться в колодцы, доставать из искореженных авто и полыхающих зданий. Храбрость и отвагу спасателей мы воспринимаем как должное, но если мы попадаем в беду, то первыми нам на помощь приходят работники МЧС. Именно тот самый номер «101» мы знаем с самого юного возраста. Какие они, горячие будни спасателей? Почему участились случаи утоплений? Все о нашей с вами безопасности рассказали в программе «Большой город». Кристина Сущеня, СТВ:

В вашей профессии главное – это спасенные жизни. Что вы ощущаете в конце рабочего дня, оглядываясь на это бесконечное для нас дежурство?

Сергей Федорцов, начальник отдела службы и боеготовности подразделений Минского городского управления МЧС:

Конечно, мы ощущаем удовлетворение. Сегодня самое основное для нас – это спасти человека, помочь человеку. Для этого мы живем, тренируемся. Илона Волынец, СТВ:

Что больше всего запоминается: истории с печальным концом или со счастливым?