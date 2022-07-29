«Мы же всё-таки тоже люди». Как отвлекаются от работы настоящие спасатели?
Ради жизней и в огонь, и в воду, и с парашютом в любое время суток. Взбираться на высотку и опускаться в колодцы, доставать из искореженных авто и полыхающих зданий. Храбрость и отвагу спасателей мы воспринимаем как должное, но если мы попадаем в беду, то первыми нам на помощь приходят работники МЧС. Именно тот самый номер «101» мы знаем с самого юного возраста. Какие они, горячие будни спасателей? Почему участились случаи утоплений? Все о нашей с вами безопасности рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
В вашей профессии главное – это спасенные жизни. Что вы ощущаете в конце рабочего дня, оглядываясь на это бесконечное для нас дежурство?
Сергей Федорцов, начальник отдела службы и боеготовности подразделений Минского городского управления МЧС:
Конечно, мы ощущаем удовлетворение. Сегодня самое основное для нас – это спасти человека, помочь человеку. Для этого мы живем, тренируемся.
Илона Волынец, СТВ:
Что больше всего запоминается: истории с печальным концом или со счастливым?
Сергей Вечер, первый заместитель начальника центрального районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минска:
Запоминаем мы практически все случаи, хорошие и плохие, они все равно остаются в памяти. Уходя со службы, конечно, надо от всего этого отвлечься, приносить домой плохие эмоции – это не совсем хорошо. Отвлекаемся на семью, отвлекаемся на какие-то бытовые проблемы, мы же все-таки тоже люди. Спасатель не железный, поэтому ищем пути расслабления. Это и спортивные мероприятия, отдых, посещение каких-то спортивных объектов, тот же бассейн, баня.
Кристина Сущеня:
Мне кажется, часто в последнее время можно встретить новость: спасатели сняли с дерева котенка. Таких историй много? Это тоже ваша квалификация, получается?
Сергей Федорцов:
Таких историй тоже у нас много. Звонки поступают разные, с ситуациями сталкиваемся тоже разными. Это различные животные: кот на дереве, енот, летучая мышь, просто мышь, собака в какой-то колодец попала, змея (удав, питон). Везде выезжаем, везде делаем работу.
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