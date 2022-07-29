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«Мы же всё-таки тоже люди». Как отвлекаются от работы настоящие спасатели?

29 июля 2022 13:24
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Ради жизней и в огонь, и в воду, и с парашютом в любое время суток. Взбираться на высотку и опускаться в колодцы, доставать из искореженных авто и полыхающих зданий. Храбрость и отвагу спасателей мы воспринимаем как должное, но если мы попадаем в беду, то первыми нам на помощь приходят работники МЧС. Именно тот самый номер «101» мы знаем с самого юного возраста. Какие они, горячие будни спасателей? Почему участились случаи утоплений? Все о нашей с вами безопасности рассказали в программе «Большой город».  

Кристина Сущеня, СТВ:  
В вашей профессии главное – это спасенные жизни. Что вы ощущаете в конце рабочего дня, оглядываясь на это бесконечное для нас дежурство?  

«Мы же всё-таки тоже люди». Как отвлекаются от работы настоящие спасатели? -1

Сергей Федорцов, начальник отдела службы и боеготовности подразделений Минского городского управления МЧС:  
Конечно, мы ощущаем удовлетворение. Сегодня самое основное для нас – это спасти человека, помочь человеку. Для этого мы живем, тренируемся.  

Илона Волынец, СТВ:  
Что больше всего запоминается: истории с печальным концом или со счастливым?  

«Мы же всё-таки тоже люди». Как отвлекаются от работы настоящие спасатели? -4

Сергей Вечер, первый заместитель начальника центрального районного отдела по чрезвычайным ситуациям Минска:  
Запоминаем мы практически все случаи, хорошие и плохие, они все равно остаются в памяти. Уходя со службы, конечно, надо от всего этого отвлечься, приносить домой плохие эмоции – это не совсем хорошо. Отвлекаемся на семью, отвлекаемся на какие-то бытовые проблемы, мы же все-таки тоже люди. Спасатель не железный, поэтому ищем пути расслабления. Это и спортивные мероприятия, отдых, посещение каких-то спортивных объектов, тот же бассейн, баня.  

Кристина Сущеня:  
Мне кажется, часто в последнее время можно встретить новость: спасатели сняли с дерева котенка. Таких историй много? Это тоже ваша квалификация, получается?  

«Мы же всё-таки тоже люди». Как отвлекаются от работы настоящие спасатели? -7

Сергей Федорцов:  
Таких историй тоже у нас много. Звонки поступают разные, с ситуациями сталкиваемся тоже разными. Это различные животные: кот на дереве, енот, летучая мышь, просто мышь, собака в какой-то колодец попала, змея (удав, питон). Везде выезжаем, везде делаем работу.  

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# МЧС Беларуси # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Сергей Федорцов # Сергей Вечер # Фотофакт

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