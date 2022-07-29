В Витебске из роддома выписали маму и новорождённую девочку, жизни которых спасли сотрудники ГАИ

Новости Беларуси. Мотопатруль, экипажи ГАИ, цветы, подарки и слова благодарности. Так, 29 июля из роддома встречали новорожденную Ярину Васильеву вместе с мамой. История появления девочки на свет вполне может стать основой для небольшого фильма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождение девочки пришлось на день открытия «Славянского базара». В областной роддом ее мама добиралась из Городка вместе с мужем. На въезде в Витебск мужчина обратился за помощью к сотрудникам ГАИ, которые несли службу, поскольку движение в городе было сложным, а женщина была в тяжелом состоянии. Правоохранители не растерялись и сразу же подключили коллег, чтобы организовать «зеленую волну» на светофорах. За считаные минуты в сопровождении машин ГАИ Светлана была доставлена в больницу, где ее уже ждала бригада медиков.