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В Витебске из роддома выписали маму и новорождённую девочку, жизни которых спасли сотрудники ГАИ

29 июля 2022 13:21
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Новости Беларуси. Мотопатруль, экипажи ГАИ, цветы, подарки и слова благодарности. Так, 29 июля из роддома встречали новорожденную Ярину Васильеву вместе с мамой. История появления девочки на свет вполне может стать основой для небольшого фильма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождение девочки пришлось на день открытия «Славянского базара». В областной роддом ее мама добиралась из Городка вместе с мужем. На въезде в Витебск мужчина обратился за помощью к сотрудникам ГАИ, которые несли службу, поскольку движение в городе было сложным, а женщина была в тяжелом состоянии. Правоохранители не растерялись и сразу же подключили коллег, чтобы организовать «зеленую волну» на светофорах. За считаные минуты в сопровождении машин ГАИ Светлана была доставлена в больницу, где ее уже ждала бригада медиков.

В Витебске из роддома выписали маму и новорождённую девочку, жизни которых спасли сотрудники ГАИ-1

Дмитрий Медведский, инспектор ДПС ОГАИ Минского райисполкома:
Был час-пик. Половина шестого вечера. Открытие «Славянского базара». Много машин, много приезжих. Особенно в районе ЖД вокзала. Была пробка, и прямо по трамвайным путям все движение шло. Волнительно, переживал. Потому что на грани было две жизни. Надо было довезти, спасти.

В Витебске из роддома выписали маму и новорождённую девочку, жизни которых спасли сотрудники ГАИ-4

Руслан Бабакин, начальник межрайонного отдела ГАИ УВД Витебского облисполкома: 
В данном сопровождении принимало участие большое количество сотрудников. Начиная от слаженных действий сотрудников ГАИ, поскольку это было перекрытие движения, также сотрудников оперативно-дежурной службы, которые заранее позвонили в родильный дом и указали, что везут роженицу, которой нужна первая медпомощь.

Теперь новорожденную образно называют крестницей «Славянского базара». В семье Васильевых Ярина четвертый ребенок и четвертая девочка.

В Витебске из роддома выписали маму и новорождённую девочку, жизни которых спасли сотрудники ГАИ-7

Светлана Васильева, жительница Городка:
Был страх за жизнь ребенка в первую очередь. Когда в реанимацию привели, я спросила: девочка жива?  Вот тогда мне более-менее спокойно на душе стало. Радость, счастье, что наша семья в сборе. Всем огромное спасибо. Сотрудникам ГАИ, нашим врачам.

# Дети и родители # общество # Дмитрий Медведский # Руслан Бабакин # Светлана Васильева # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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