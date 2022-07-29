В Витебске из роддома выписали маму и новорождённую девочку, жизни которых спасли сотрудники ГАИ
Новости Беларуси. Мотопатруль, экипажи ГАИ, цветы, подарки и слова благодарности. Так, 29 июля из роддома встречали новорожденную Ярину Васильеву вместе с мамой. История появления девочки на свет вполне может стать основой для небольшого фильма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рождение девочки пришлось на день открытия «Славянского базара». В областной роддом ее мама добиралась из Городка вместе с мужем. На въезде в Витебск мужчина обратился за помощью к сотрудникам ГАИ, которые несли службу, поскольку движение в городе было сложным, а женщина была в тяжелом состоянии. Правоохранители не растерялись и сразу же подключили коллег, чтобы организовать «зеленую волну» на светофорах. За считаные минуты в сопровождении машин ГАИ Светлана была доставлена в больницу, где ее уже ждала бригада медиков.
Дмитрий Медведский, инспектор ДПС ОГАИ Минского райисполкома:
Был час-пик. Половина шестого вечера. Открытие «Славянского базара». Много машин, много приезжих. Особенно в районе ЖД вокзала. Была пробка, и прямо по трамвайным путям все движение шло. Волнительно, переживал. Потому что на грани было две жизни. Надо было довезти, спасти.
Руслан Бабакин, начальник межрайонного отдела ГАИ УВД Витебского облисполкома:
В данном сопровождении принимало участие большое количество сотрудников. Начиная от слаженных действий сотрудников ГАИ, поскольку это было перекрытие движения, также сотрудников оперативно-дежурной службы, которые заранее позвонили в родильный дом и указали, что везут роженицу, которой нужна первая медпомощь.
Теперь новорожденную образно называют крестницей «Славянского базара». В семье Васильевых Ярина четвертый ребенок и четвертая девочка.
Светлана Васильева, жительница Городка:
Был страх за жизнь ребенка в первую очередь. Когда в реанимацию привели, я спросила: девочка жива? Вот тогда мне более-менее спокойно на душе стало. Радость, счастье, что наша семья в сборе. Всем огромное спасибо. Сотрудникам ГАИ, нашим врачам.