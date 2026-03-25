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Новости по тегу #Наталья Сидоренко

В регионах Беларуси запустили интерактивную карту детсадов с группами для самых маленьких
25 марта 2026 14:30

В регионах Беларуси запустили интерактивную карту детсадов с группами для самых маленьких

Отказ от гаджетов. Зачем школьникам сдавать телефоны на время уроков?
08 октября 2024 14:54

Отказ от гаджетов. Зачем школьникам сдавать телефоны на время уроков?

Новая школа с бассейном для всех желающих откроется в Минске 1 сентября
29 июля 2022 13:32

Новая школа с бассейном для всех желающих откроется в Минске 1 сентября

Школа №104 в Минске закрывается на капремонт. Что изменится?
09 июня 2021 15:08

Школа №104 в Минске закрывается на капремонт. Что изменится?