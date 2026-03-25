Новости по тегу #Наталья Сидоренко

Родителям достаточно навести курсор на значок дошкольного учреждения. Затем отображается информация о детских садах, где есть группы для малышей до двух лет.
Мобильные телефоны и социальные сети стали неотъемлемой частью школьной жизни, оказывая влияние на образовательный процесс. Школы уже внедрили рекомендации, согласно которым мобильные устройства должны храниться в определенных местах во время занятий.
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