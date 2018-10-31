Новая методика оценки знаний при поступлении в вуз: как она работает

Принципиально другую систему подсчета баллов уже опробовали на первых этапах предварительного тестирования, чтобы в соответствии с ней, будущие абитуриенты смогли оценить свои знания.

Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:

Эта методика позволяет точно измерять знания, а не ранжировать. Вызвано это было тем, что старая методика делала большие погрешности при измерении знаний на уровне среднем и ниже.

Первая и, пожалуй, главная особенность – появление первичного балла. Если раньше стоимость задания понижалась с увеличением количества правильных ответов, то теперь каждый правильный ответ имеет свой вес. Эксперты уверяют, что при этом позиции поступающих никак не ухудшатся. Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:

Они должны просто показывать знания. Те, кто показывал высокие результаты, они не изменятся.

Каждому предмету будет соответствовать свое максимальное количество первичных баллов. Математика и физика – 42, белорусский и русский языки – 80, иностранные – 72, химия, биология, история – 62. Но важно помнить, что первичный балл не равен тестовому. Такой подход имеет более чем столетнюю историю и является классическим для таких стран, как Финляндия, Швеция, США и Канада.