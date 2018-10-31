Студента гомельского вуза наградили за спасение женщины

Новости Беларуси. Награда за спасение. Студент Гомельского университета транспорта Александр Доманников получил благодарность за решительные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курсант четвертого курса военно-транспортного факультета стал очевидцем ДТП.

Пожилая женщина была сбита машиной при переходе через дорогу. Александр оказал первую помощь, вызвал специалистов и находился рядом до приезда экстренных служб. Прибывшие медики диагностировали у пенсионерки перелом и черепно-мозговую травму.

Александр Доманников, студент Белорусского государственного университета транспорта:

Для начала мне нужно было успокоить женщину, потому что она кричала, жаловалась на головные боли. Я проверил, чтобы не было кровотечения и положил под голову шапку. Потом, дабы создать комфортные условия, на улице было холодно, я накрыл ее своим бушлатом.

Алексей Поддубный, начальник военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта:

Система военного образования построена таким образом, чтобы к окончанию обучения, к 5 курсу, практически все навыки, даваемые ему с первого курса были выдержаны в автоматическом режиме.