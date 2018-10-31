Сотрудник опаздывает на работу: что ему за это грозит

Нарушили трудовую дисциплину по уважительной причине, либо из-за своей безалаберности? Но в любом случае придется объясниться у шефа о поводах и обстоятельствах проступка.
Нарушили трудовую дисциплину по уважительной причине, либо из-за своей безалаберности? Но в любом случае придется объясниться у шефа о поводах и обстоятельствах проступка.
Владислав Пехота, адвокат:
Рекомендуем работникам не уклоняться от дачи объяснений о причинах и обстоятельствах, послуживших совершению проступка, ведь зачастую вины работника может и не быть.
Какие последствия грозят, если опоздал на работу? В каких случаях можно обжаловать взыскание?
Узнаете, посмотрев видеоматериал.