Сотрудник опаздывает на работу: что ему за это грозит

Нарушили трудовую дисциплину по уважительной причине, либо из-за своей безалаберности? Но в любом случае придется объясниться у шефа о поводах и обстоятельствах проступка.

Владислав Пехота, адвокат:

Рекомендуем работникам не уклоняться от дачи объяснений о причинах и обстоятельствах, послуживших совершению проступка, ведь зачастую вины работника может и не быть.

Какие последствия грозят, если опоздал на работу? В каких случаях можно обжаловать взыскание?