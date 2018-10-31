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Конкурс «Студент года»: по каким критериям выбирают участников

31 октября 2018 09:47
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Всю неделю в столице проходили мероприятия, посвящённые празднованию столетиюя ВЛКСМ. Например, у Белгосфилармонии прошла акция «100 добрых сердец».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «БРСМ» Дмитрий Воронюк.

Есть ли связь между БРСМ и ВЛКСМ? Что сегодня БРСМ может предоставить молодёжи? В чём идея флешмоба в честь акции «100 добрых сердец»? Каким критериям должен соответствовать студент, чтобы участвовать в конкурсе «Студент года»?

Подробности в видеоматериале.

# БРСМ # общество # Дмитрий Воронюк # Фотофакт

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