Конкурс «Студент года»: по каким критериям выбирают участников

Всю неделю в столице проходили мероприятия, посвящённые празднованию столетиюя ВЛКСМ. Например, у Белгосфилармонии прошла акция «100 добрых сердец».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «БРСМ» – Дмитрий Воронюк.

Есть ли связь между БРСМ и ВЛКСМ? Что сегодня БРСМ может предоставить молодёжи? В чём идея флешмоба в честь акции «100 добрых сердец»? Каким критериям должен соответствовать студент, чтобы участвовать в конкурсе «Студент года»?

Подробности – в видеоматериале.