«Мы впервые представили музыку Иоганна Себастьяна Баха». Каким был фестиваль «Музы Несвижа» в 2022 году?

Новости Беларуси. В 26-й раз в историко-культурном центре Минской области прошел фестиваль искусств «Музы Несвижа». Для гостей подготовили выступления Национальный академический концертный оркестр Беларуси и творческие коллективы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Программа праздника разнообразная. В городской ратуше прозвучали фанфары. Выступили ансамбли трубачей, саксофонистов, которые исполнили популярную музыку. А в Театральном зале Несвижского дворца состоялся концерт, где исполнили музыкальные произведения рода Радзивиллов.

На празднике искусств также выступил струнный оркестр. Финальным аккордом музыкального вечера стал концерт, посвященный памяти маэстро Михаила Финберга.

Максим Рассоха, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси:

Так сложилось исторически, что городская ратуша – то место, где всегда звучали фанфары духовых инструментов. Мы эту добрую традицию продолжаем. Сегодня мы впервые представили музыку Иоганна Себастьяна Баха, в частности Бранденбургский концерт № 3, первую его часть. Оркестр впервые его исполняет.