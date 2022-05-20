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«Мы впервые представили музыку Иоганна Себастьяна Баха». Каким был фестиваль «Музы Несвижа» в 2022 году?

20 мая 2022 15:58
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Новости Беларуси. В 26-й раз в историко-культурном центре Минской области прошел фестиваль искусств «Музы Несвижа». Для гостей подготовили выступления Национальный академический концертный оркестр Беларуси и творческие коллективы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы впервые представили музыку Иоганна Себастьяна Баха». Каким был фестиваль «Музы Несвижа» в 2022 году? -1

Программа праздника разнообразная. В городской ратуше прозвучали фанфары. Выступили ансамбли трубачей, саксофонистов, которые исполнили популярную музыку. А в Театральном зале Несвижского дворца состоялся концерт, где исполнили музыкальные произведения рода Радзивиллов.

«Мы впервые представили музыку Иоганна Себастьяна Баха». Каким был фестиваль «Музы Несвижа» в 2022 году? -3

На празднике искусств также выступил струнный оркестр. Финальным аккордом музыкального вечера стал концерт, посвященный памяти маэстро Михаила Финберга.

«Мы впервые представили музыку Иоганна Себастьяна Баха». Каким был фестиваль «Музы Несвижа» в 2022 году? -5

Максим Рассоха, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси:
Так сложилось исторически, что городская ратуша – то место, где всегда звучали фанфары духовых инструментов. Мы эту добрую традицию продолжаем. Сегодня мы впервые представили музыку Иоганна Себастьяна Баха, в частности Бранденбургский концерт № 3, первую его часть. Оркестр впервые его исполняет.

«Мы впервые представили музыку Иоганна Себастьяна Баха». Каким был фестиваль «Музы Несвижа» в 2022 году? -7

Ежегодно фестиваль «Музы Несвижа» объединяет отечественную музыку разных эпох и жанров, выставки и театральные представления. Он стал любимым праздником для жителей и гостей Несвижа.

# Фестиваль # Максим Рассоха # Михаил Финберг

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