«Нормативно-правовой акт направлен на понятную систему оплаты труда». Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Иногда даже не столько самому работнику, сколько бухгалтеру, профессионалу в этом деле, очень сложно понять всю систему формирования заработной платы. Этот нормативно-правовой акт направлен на нормальную, понятную систему оплаты труда, чтобы стабильная часть оклада была на уровне 50-60%, остальное – стимулирующие надбавки.

Мы значительно снижаем единую тарифную сетку. Безусловно, самое главное – это ни в коей мере не должно ухудшить заработную плату работникам. Мы предполагаем, что это хоть немного, но повысит. Но однозначное требование Президента – никакого ухудшения.