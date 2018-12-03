Ёлки-2019 в Минске: световые картины, славянские буквы, символика стран-участниц детского «Евровидения»

Приятные хлопоты по украшению Минска к новогоднему торжеству кипят в городе уже не первую неделю. Главная ёлка страны по традиции выросла на Октябрьской площади. Кроме обычных шариков, а их, к слову, будет аж 3 тысячи штук! Фишкой станут гирлянды на основе пиксельных технологий.

Таким же образом оформлена Национальная библиотека, вот только на первой зеленой красавице светодиодов будет в разы больше.

Владлен Чухин, начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет»: Создастся эффект светового экрана, на котором можно будет уже различные изображения, как текстовые, так и фигурки там размещать.

Сама площадь тоже заиграет по-новому. В этом году новогодняя ярмарка разместится по всему периметру главной площади страны. Здесь появятся сцена, большие световые шары и 12 стеклянных торговых точек.

Дмитрий Плеханов, начальник отдела организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»: Это будет 4 соты, по периметру площади по 3 павильона. Прозрачный визуально павильон, в котором можно будет, на месте приобрести кофе, горячие напитки, с возможностью на вынос. По достоинству оценить блюда белорусской кухни, купить сувенирную продукцию.

В общей сложности Минск украсят 26 новогодних красавиц. Почти все ёлки уникальны и большинство из них уже установили.

Индивидуально подошли к ёлке на «Минск-арене» в связи с проведением детского Евровидения. Применили тематические игрушки с символикой стран-участниц. На «Чижовка-арене» елка с символикой Рождественского турнира на призы Президента.

Дмитрий Пракопенко, заместитель директора по производству ГП «Минскреклама»: Будет весьма необычная елка в плане украшений на Национальной Библиотеке. Игрушки будут выполнены в виде славянских букв.

Впрочем, маленькие шедевры скоро появятся не только на улицах города, но и в квартирах.

Вкус праздника в ближайший месяц усилят многочисленные баннеры и вывески. В преддверии Нового года учреждения столицы готовят сотни плакатов и растяжек.

С учетом креативных ёлок, обновленных световых инсталляций и оригинальных конструкций можно с уверенностью сказать: Минск встретит 2019-й как и полагается столице – с размахом!