В перерывах между рекордами силач из Бобруйска снимает брутальные видеоролики

Новости Беларуси. 67 отжиманий на брусьях в минуту с дополнительным весом в 40 фунтов. Пожарный-спасатель из Бобруйска установил рекорд для Книги Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Силач на этом не останавливается и уже готовится к новым победам.

Каждый день Евгений выходит на тренировку на воркаут-площадку. Неоднократный победитель национальных соревнований получил в качестве призовых на одном из турниров в Минске. Теперь развивать силу и выносливость он может прямо возле дома.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Это комплекс турников разной высоты и с различными переходами. Все, что нужно для отличной физической формы. Здесь можно заниматься и летом и зимой. Ведь каждая тренировка это шаг вперед, а каждая пропущенная – два шага назад.

Увлечение воркаутом Евгений совмещает со службой в МЧС. Для пожарного-спасателя выносливость и ловкость – профессиональная необходимость.

Тренировки не всегда приносят удовольствие, зато всегда дают результат - говорит Евгений. Это кадры третьей попытки на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

Подготовка заняла около полугода. Изнурительные тренировки, сбалансированное питание и здоровый сон. И вот рекорд есть. 67 отжиманий на брусьях за минуту с дополнительным весом в 40 фунтов.

Евгений Лось, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:

На этот рекорд я натолкнулся в Книге рекордов Гиннесса. Я выбирал между подтягиваниями либо отжиманиями на брусьях. Остановился на отжиманиях, потому что они у меня хорошо идут. Предыдущий рекорд принадлежал американцу. У него был результат 49 раз. Я сделал 67.