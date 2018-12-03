На совещании у Президента обсудили зарплату работников бюджетных организаций

Новости Беларуси. Пути повышения эффективности работы госпредприятий стали одной из главных тем совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь, прежде всего, о предприятиях, обслуживающих АПК, которые рассчитывают на господдержку в размере полумиллиарда рублей.

Как подчеркнул в начале разговора Президент, ещё в мае был установлен чёткий порядок. А это значит, что просьбы о какой-либо финансовой помощи можно вести лишь в том случае, если было сделано всё возможное. Например, изыскали резервы, снизили все виды затрат, установили причину, по которой в организациях сложилась непростая ситуация. Сколько будем зарабатывать в 2019 году? Простыми словами о белорусской экономике К тому же возникают сразу несколько вопросов. Во-первых, есть ли кадры, способные эффективно распорядиться бюджетными деньгами. Во-вторых, проведён ли анализ перспектив предприятия. Президент уверен: как бы то ни было, самая важная задача – это обеспечить согласованность и последовательность действий. Прежде всего, внутри правительства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Администрация Президента неоднократно доводила подобные критерии до правительства, и порядок должен быть незыблемым. Каждый докладчик должен не просто проинформировать, а, прежде всего, предложить решение системных проблем, из-за которых возникло текущее обсуждение.

Предлагается закрепить высших должностных лиц в качестве представителей государства в наблюдательных советах. Премьер в своем письме, опираясь на личный опыт, доказывает: если выстроить систему управления, то это позволит предприятию вернуть вложенные в него средства. У чиновника и бизнесмена при этом два принципиально разных понимания функционирования предприятий. К тому же я сомневаюсь, что те, кто будет закреплен за этими предприятиями, будут хорошими помощниками руководителя. Если поглубже посмотреть, то это не просто помощники – это люди, которые будут как минимум участвовать в принятии решений, а то и принимать их.