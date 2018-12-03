Обрезанные фотографии и видео всего на 3 минуты: 2 истории о том, кого не стоит звать работать на свадьбу

Свадебный бизнес. Сколько стоит счастье молодожёнов, и кто готов на нём заработать? С давних времен считали, чем пышнее и богаче свадьба, тем счастливее будет семейная жизнь у молодых.

Но сегодня свадьба – дорогое удовольствие. Ведь причёска, платье, банкет и сама организация – в такой день всё должно быть на высоком уровне. И, как известно, чем этот уровень выше, тем выше и цена. Не отставать от традиций решила и минчанка Елена Сташкова. Как и любая девушка, с самого детства Лена мечтала о большой свадьбе и платье, как у принцессы, поэтому хотела запечатлеть в этот день каждый момент.

Елена Сташкова:

Свадьба у нас была 28 апреля этого года. Мы дотянули до последнего и выбирали фотографа той категории, которая была свободна. Нашего фотографа я нашла через социальную сеть Вконтакте. Его звали Максим Ладовский. В пятницу, накануне, мы созванивались, он сказал: «Мне без разницы, где вы будете сниматься». Меня это «без разницы» уже насторожило. Сегодня стать фотографом может каждый желающий, ведь купить доступную и простую в применении технику несложно, поэтому и найти свадебного фотографа в социальных сетях не составит труда. Однако отыскать фотографа-профессионала – задача не из простых. Но времени на поиски у Лены попросту не было, поэтому девушка решила рискнуть. Елена Сташкова:

Когда я уже пришла домой и начала рассматривать все фотографии, их около 300 штук, я увидела обрезанные локти, кисти, очень много фотографий, которые обрезаны по суставам человека. На мой вопрос, когда я позвонила Ладовскому и сказала, что мне не нравятся фотографии, он сказал, что это его творческое видение. Завален горизонт, «обрезана» голова у моего папы, когда он держит каравай. Вот, посмотрите, здесь платье подфутболено под диван, а здесь обрезан шлейф.

Но можно ли доказать, что услуга, действительно, была оказана не качественно? Дарина Гулюта, юрист:

Если не были выполнены требования по качеству фотографии исполнителем, заказчик имеет право требовать расторжения договора лишь в том случае, если есть существенные отступления от условий договора. О своем свадебном торжестве с содроганием вспоминает и минчанка Дарья Никифорович.

Дарья Никифорович:

Свадьба у нас была 28 июля, ведущий на мероприятии был Вадим Левин. О нем мы узнали через Интернет, прочитали отзывы. Первые сомнения появились после того, как мы заключили договор и отдали ему предоплату в размере 200 долларов. У него постоянно не было времени, он не мог с нами встретиться, я за ним бегала. Молодожёны были уверены, что официальный договор сможет обезопасить их от непредвиденных ситуаций и неприятных сюрпризов. Дарья Никифорович:

На одной из встреч он выдал нам программу, которую мы должны были заполнить. В программе была информация о нас, о гостях, о конкурсах, которые хотела видеть, а также о традициях, которые я хотела, чтобы были на торжестве. Ни одного из конкурсов, которые я лично просила его провести, не было. Но на этом неприятности не закончились. Дарья Никифорович:

При выборе ведущего мы опирались на технические моменты. Нам было важно, чтобы у ведущего был свой дым и конфетти. По итогу одна пушка не сработала. Окончательной каплей стал его видеограф, который работает в команде Левина. По заявке, это должно было быть 20-минутное видео с лучшими моментами, с хорошим монтажом, а получилось по факту 3-минутное видео. Деньги вернуть за свою работу он отказался. Как в первом, так и во втором случае стоимость услуги была заявлена клиентам в иностранной валюте, а за это можно ответить перед законом.

Дарина Гулюта:

Сделка, совершённая в иностранной валюте, является недопустимой в соответствии с законодательством РБ, и может быть признана недействительной. Кроме того, лицо, которое получает денежные средства в иностранной валюте может быть привлечено к административной ответственности. И без чего не обходится ни один праздник молодожёнов – свадебное платье. На рынке наряд невесты в несколько раз дешевле, чем в модных салонах. Самый бюджетный вариант сейчас стоит 200-300 рублей. Разгар свадебного сезона приходится на начало июня – конец августа. Соответственно, цены на платья и костюмы завышают. Как минимум, в два раза.