Контрабанда сигарет и политические игры. Зачем на самом деле Литва закрыла границу с Беларусью?
Всю неделю мы наблюдали за ситуацией на белорусско-литовской границе. Вильнюс не мог определиться и то закрывал, то открывал КПП. А в четверг, 30 октября, все же официально уведомил Беларусь о локдауне до 1 декабря, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такие действия сопредельной стороны, конечно, не пошли на пользу двусторонним отношениям, но главное, породили хаос на границах, где образовались очереди, в которых в основном застряли водители большегрузов.
На данный момент, несмотря на опущенные шлагбаумы, въезда в Литву ожидают сотни грузовых машин. Из-за действий Вильнюса они находятся буквально в подвешенном состоянии, и никто не знает, когда ситуация сдвинется с мертвой точки. Сложности и на польском направлении. В очереди в «Козловичах» более 2 тысяч большегрузов. Людям приходится сутками простаивать в пробках и, по сути, жить на границе.
Но в Литве это мало кого волнует. Местные транспортники обращались к правительству, мол, ситуация катастрофическая и нужно что-то с этим срочно делать, но премьер Литвы лишь разводит руками: мы вас понимаем, но другого выхода нет и придется потерпеть. Хотя перевозчики, собственно, ни в чем не виноваты и закрытые шлагбаумы вряд ли решат проблему, которая и послужила для Вильнюса поводом, чтобы закрыть границу.
Литва обвиняет Беларусь в запуске метеозондов с контрабандными сигаретами. Минск не отрицает, что случай мог иметь место. Но с выводами спешить не стоит. В Беларуси провели собственное расследование инцидента.
И на неделе некоторые детали озвучил глава государства. Как оказалось, мы вредных привычек не имеем. Это касается и контрабанды, и запуска неопознанных летающих объектов на сопредельную сторону. В этом плане Минск выступает за здоровые отношения с соседями, а вот Литве не мешало бы задуматься над своим образом жизни.
Что происходит на границе, кто запускал табачные шары и чего на самом деле добивается Литва – разбирались наши корреспонденты.
Причиной закрытия границы официальный Вильнюс называет «гибридную атаку». Литва обвиняет Беларусь в запуске метеозондов с контрабандными сигаретами. Воздушные шары парализовали работу местного аэропорта, а в Вильнюсе вызвали настоящую панику. На этой и прошлой неделе Литва несколько раз то открывала, то закрывала границу. Причем делала это без предупреждений и официальных уведомлений. А о нашествии шаров мы и вовсе узнали чуть ли не последними. Вильнюс ничего не хотел объяснять. А затем последовали обвинения в атаках и контрабанде. Но мы таким не страдаем. На неделе Президент подробно объяснил, как ситуация выглядит с нашей стороны и что на самом деле происходит на границе.
Лукашенко: литовцы сами с территории Беларуси перебрасывали сигареты на метеорологических зондах. Читайте здесь.
И это лишь вершина геополитического айсберга. При более детальном рассмотрении становится понятно: такой шаг был спланирован заранее. Вильнюс несколько лет искал повод закрыть границу с нашей страной. И наконец он подвернулся. Выставляя Беларусь в неприглядном свете как провокатора и агрессора, литовские политики рассчитывают на лакомый кусок из бюджета ЕС. Ведь на общую безопасность ничего не жалко. Да и за примерами далеко ходить не надо. Польша получила огромный куш на строительство стены на границе, используя ту же тактику нагнетания и эскалации, отмечают эксперты.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
Мы помним, совсем недавно закрывалась польская граница, опять в преддверии учений «Запад-2025», ведь легенда была такая – про учения «Запад-2025». Вспомните, как отреагировал наш министр обороны, военно-политическое руководство в целом, когда мы перенесли вглубь территории, когда мы изменили параметры проведения учений, сократили численность, а потом, когда полетели беспилотники, еще начали предупреждать, указывать: поляки, ловите, беспилотники летят, на такой-то высоте, такое-то направление, в конце концов, мы просто не успеваем их сбивать. И поляки как? Ну как они могли на это отреагировать? Ведь все было спланировано. Опять-таки о вопросах субъектности Польши. Надо было закрывать – они ее закрыли.
Очевидно, что Литва говорит не своим голосом. А выполняет команды тех, кто пытается контролировать регион и эту страну. Цель более глобальная – Балтийское море, через которое идет экспорт российских углеводородов, в том числе в Китай и Индию. На Западе в последнее время все чаще заходит речь об ограничении транзита в Калининградскую область, что равносильно объявлению войны России.
Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Несмотря на то, что Литва дала откат и сказала, что якобы не страдает от закрытия пунктов пропуска калининградский транзит, на самом деле он страдает, потому что пускаются только водители-международники, у которых есть литовская виза. А у большинства российских водителей виза шенгенская, они имеют проблемы на границе.
Пришлось перестроиться и белорусским перевозчикам. «Минсктранс» отменил рейсы в Вильнюс, Каунас и Ригу. Теперь нас разделяют не десятки, а сотни километров. У офисов перевозчиков очереди из желающих вернуть деньги за билет или обменять на новый.
Роман Пранович, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Нашим предприятием было принято решение отменить рейсы по 30 ноября включительно. Надеемся, что дальше будет принято какое-то другое решение и рейсы будут возобновлены. Нашим предприятием через погранпереход Беларусь – Литва выполнялось шесть рейсов ежесуточно. Рейс был неплохой, пассажиропоток на нем был хороший, поэтому однозначно часть доходов предприятие недополучит.
Далее смотрите в видео.