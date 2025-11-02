Контрабанда сигарет и политические игры. Зачем на самом деле Литва закрыла границу с Беларусью?

Всю неделю мы наблюдали за ситуацией на белорусско-литовской границе. Вильнюс не мог определиться и то закрывал, то открывал КПП. А в четверг, 30 октября, все же официально уведомил Беларусь о локдауне до 1 декабря, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такие действия сопредельной стороны, конечно, не пошли на пользу двусторонним отношениям, но главное, породили хаос на границах, где образовались очереди, в которых в основном застряли водители большегрузов.

На данный момент, несмотря на опущенные шлагбаумы, въезда в Литву ожидают сотни грузовых машин. Из-за действий Вильнюса они находятся буквально в подвешенном состоянии, и никто не знает, когда ситуация сдвинется с мертвой точки. Сложности и на польском направлении. В очереди в «Козловичах» более 2 тысяч большегрузов. Людям приходится сутками простаивать в пробках и, по сути, жить на границе.

Но в Литве это мало кого волнует. Местные транспортники обращались к правительству, мол, ситуация катастрофическая и нужно что-то с этим срочно делать, но премьер Литвы лишь разводит руками: мы вас понимаем, но другого выхода нет и придется потерпеть. Хотя перевозчики, собственно, ни в чем не виноваты и закрытые шлагбаумы вряд ли решат проблему, которая и послужила для Вильнюса поводом, чтобы закрыть границу.

Литва обвиняет Беларусь в запуске метеозондов с контрабандными сигаретами. Минск не отрицает, что случай мог иметь место. Но с выводами спешить не стоит. В Беларуси провели собственное расследование инцидента.

И на неделе некоторые детали озвучил глава государства. Как оказалось, мы вредных привычек не имеем. Это касается и контрабанды, и запуска неопознанных летающих объектов на сопредельную сторону. В этом плане Минск выступает за здоровые отношения с соседями, а вот Литве не мешало бы задуматься над своим образом жизни.