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НОК присоединился к акции «Ночь в музее». Выставку посетили и олимпийские чемпионы

18 мая 2022 21:36
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Новости Беларуси. Белорусский Национальный олимпийский комитет присоединился к акции «Ночь в музее», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках мероприятия желающие получили возможность посетить экскурсию по самой крупной в стране спортивной экспозиции и детальнее изучить историю олимпийского движения. Мероприятие посетили олимпийские чемпионы Иван Литвинович и Динара Алимбекова. А также многие другие топовые атлеты.  

НОК присоединился к акции «Ночь в музее». Выставку посетили и олимпийские чемпионы-1

Татьяна Свирченкова, посетительница мероприятия:  
Я очень хотела давно попасть в олимпийский музей. Я сама спортсменка, занимаюсь лыжными гонками, слежу за спортом, за всеми олимпиадами. Поэтому это была моя давняя мечта. Я очень уважаю всех наших спортсменов, которым удалось завоевать медали. У меня даже была и есть такая шикарная возможность пообщаться с нашими спортсменами, с нашим бронзовым призером Олимпиады Алиной Горносько. И я им очень благодарна за все, что они делают для нашей страны. Я представляю, какой это труд титанический, через что они проходят. Я им очень благодарна за то, что они делают.  

НОК присоединился к акции «Ночь в музее». Выставку посетили и олимпийские чемпионы-4

В конце мероприятия посетители смогли сфотографироваться и взять автографы у известнейших спортсменов нашей страны, а также получили памятные сувениры от Национального олимпийского комитета.  

Иван Литвинович про олимпийский музей: всё время мечтал, чтобы здесь моя фотография висела. Читайте здесь.  

# Музей # общество # Татьяна Свирченкова # Алина Горносько # Иван Литвинович # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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