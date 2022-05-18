НОК присоединился к акции «Ночь в музее». Выставку посетили и олимпийские чемпионы

Новости Беларуси. Белорусский Национальный олимпийский комитет присоединился к акции «Ночь в музее», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках мероприятия желающие получили возможность посетить экскурсию по самой крупной в стране спортивной экспозиции и детальнее изучить историю олимпийского движения. Мероприятие посетили олимпийские чемпионы Иван Литвинович и Динара Алимбекова. А также многие другие топовые атлеты.
Татьяна Свирченкова, посетительница мероприятия:
Я очень хотела давно попасть в олимпийский музей. Я сама спортсменка, занимаюсь лыжными гонками, слежу за спортом, за всеми олимпиадами. Поэтому это была моя давняя мечта. Я очень уважаю всех наших спортсменов, которым удалось завоевать медали. У меня даже была и есть такая шикарная возможность пообщаться с нашими спортсменами, с нашим бронзовым призером Олимпиады Алиной Горносько. И я им очень благодарна за все, что они делают для нашей страны. Я представляю, какой это труд титанический, через что они проходят. Я им очень благодарна за то, что они делают.
В конце мероприятия посетители смогли сфотографироваться и взять автографы у известнейших спортсменов нашей страны, а также получили памятные сувениры от Национального олимпийского комитета.
Иван Литвинович про олимпийский музей: всё время мечтал, чтобы здесь моя фотография висела. Читайте здесь.