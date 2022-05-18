НОК присоединился к акции «Ночь в музее». Выставку посетили и олимпийские чемпионы

Татьяна Свирченкова, посетительница мероприятия:

Я очень хотела давно попасть в олимпийский музей. Я сама спортсменка, занимаюсь лыжными гонками, слежу за спортом, за всеми олимпиадами. Поэтому это была моя давняя мечта. Я очень уважаю всех наших спортсменов, которым удалось завоевать медали. У меня даже была и есть такая шикарная возможность пообщаться с нашими спортсменами, с нашим бронзовым призером Олимпиады Алиной Горносько. И я им очень благодарна за все, что они делают для нашей страны. Я представляю, какой это труд титанический, через что они проходят. Я им очень благодарна за то, что они делают.