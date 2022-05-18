Иван Литвинович про олимпийский музей: всё время мечтал, чтобы здесь моя фотография висела

Новости Беларуси. Белорусский Национальный олимпийский комитет присоединился к акции «Ночь в музее», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках мероприятия желающие получили возможность посетить экскурсию по самой крупной в стране спортивной экспозиции и детальнее изучить историю олимпийского движения.

Зрители не только смогли воочию увидеть настоящие медали главного старта четырехлетия, но и пообщаться с людьми, которые эти награды завоевали.

Иван Литвинович, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте:

Жду от этого мероприятия того, что люди вдохновятся, кто занимается спортом, еще больше будут взбудоражены. И с новым силами начнем тренироваться. Здесь атмосфера, как по мне, олимпийская. Заходишь – прямо чувствуется, вдохновляюсь этим всем. Даже когда по детству я сюда приходил, все время мечтал, здесь чтобы моя фотография висела. Я до сих пор не могу в это поверить, что моя мечта сбылась.