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Иван Литвинович про олимпийский музей: всё время мечтал, чтобы здесь моя фотография висела

18 мая 2022 21:39
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Новости Беларуси. Белорусский Национальный олимпийский комитет присоединился к акции «Ночь в музее», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках мероприятия желающие получили возможность посетить экскурсию по самой крупной в стране спортивной экспозиции и детальнее изучить историю олимпийского движения.  

Иван Литвинович про олимпийский музей: всё время мечтал, чтобы здесь моя фотография висела-1

Зрители не только смогли воочию увидеть настоящие медали главного старта четырехлетия, но и пообщаться с людьми, которые эти награды завоевали.    

Иван Литвинович про олимпийский музей: всё время мечтал, чтобы здесь моя фотография висела-4

Иван Литвинович, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте:  
Жду от этого мероприятия того, что люди вдохновятся, кто занимается спортом, еще больше будут взбудоражены. И с новым силами начнем тренироваться. Здесь атмосфера, как по мне, олимпийская. Заходишь – прямо чувствуется, вдохновляюсь этим всем. Даже когда по детству я сюда приходил, все время мечтал, здесь чтобы моя фотография висела. Я до сих пор не могу в это поверить, что моя мечта сбылась.  

НОК присоединился к акции «Ночь в музее». Выставку посетили и олимпийские чемпионы.  

# Музей # общество # Иван Литвинович # Фотофакт

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