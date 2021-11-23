Алексей Волков: слезоточивый газ применялся в гранатах, которые использовались польскими силовиками

Алексей Волков, председатель Комитета судебных экспертиз Беларуси:

Один тип – это светошумовые гранаты, которые обладают светошумовым эффектом. И второй тип гранат, которые обладают светошумовым и химическим эффектом. Обнаружено синтетическое сильнодействующее вещество, которое применяется в слезоточивых газах. Установлено, что химические сильнодействующие вещества, в том числе пестициды, применялись двумя методами. Это в виде аэрозолей, то есть жидкости, которые были заправлены в водометы, и слезоточивый газ, который применялся в гранатах, которые использовались польскими силовиками. Применение таких сильнодействующих веществ, которые мы обнаружили в ходе проведения экспертиз, однозначно создавало угрозу жизни и здоровью всех людей, которые находились именно в зоне поражения, зоне распыления этих веществ.