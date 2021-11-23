Прямой эфир

Алексей Волков: слезоточивый газ применялся в гранатах, которые использовались польскими силовиками

23 ноября 2021 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. И к ситуации на белорусско-польской границе. Судмедэксперты продолжают работать у кризисного центра, развернутого неподалеку от пункта пропуска «Брузги». На данный момент проведено более 120 экспертиз. Среди пострадавших – 23 несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Алексей Волков: слезоточивый газ применялся в гранатах, которые использовались польскими силовиками-1

Характерные повреждения – поражение дыхательных путей, слизистых и участков кожи. Такие последствия связаны с типом оружия, которое использовали польские силовики. Согласно экспертизе, каратели применяли как минимум два вида светошумовых гранат.  

Алексей Волков: слезоточивый газ применялся в гранатах, которые использовались польскими силовиками-4

Алексей Волков, председатель Комитета судебных экспертиз Беларуси:  
Один тип это светошумовые гранаты, которые обладают светошумовым эффектом. И второй тип гранат, которые обладают светошумовым и химическим эффектом. Обнаружено синтетическое сильнодействующее вещество, которое применяется в слезоточивых газах. Установлено, что химические сильнодействующие вещества, в том числе пестициды, применялись двумя методами. Это в виде аэрозолей, то есть жидкости, которые были заправлены в водометы, и слезоточивый газ, который применялся в гранатах, которые использовались польскими силовиками. Применение таких сильнодействующих веществ, которые мы обнаружили в ходе проведения экспертиз, однозначно создавало угрозу жизни и здоровью всех людей, которые находились именно в зоне поражения, зоне распыления этих веществ.  

Алексей Волков: слезоточивый газ применялся в гранатах, которые использовались польскими силовиками-7

Для выполнения экспертиз созданы все необходимые условия. 23 ноября после реконструкции открылось здание в Минске, в нем 11 новых лабораторий. Современное оборудование позволяет в кратчайшие сроки проводить необходимые исследования.  

Читайте также:  

Андрей Кунцевич о поддержке журналистов на границе с Польшей: «Мы планируем развернуть работу условного пресс-центра»  

Зампредседателя Гродненского облисполкома о беженцах: все наши попытки убедить их тщетны. Они ждут, что попадут в так называемый рай  

Эксперты из Еврокомиссии и снег. Что происходит сейчас в ТЛЦ на белорусско-польской границе?  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Алексей Волков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Здесь надо калёным железом вырезать все недостатки». Александр Лукашенко потребовал не допускать падёжа скота
23 ноября 2021 13:19

«Здесь надо калёным железом вырезать все недостатки». Александр Лукашенко потребовал не допускать падёжа скота

Андрей Кунцевич о поддержке журналистов на границе с Польшей: «Мы планируем развернуть работу условного пресс-центра»
23 ноября 2021 12:59

Андрей Кунцевич о поддержке журналистов на границе с Польшей: «Мы планируем развернуть работу условного пресс-центра»

Зампредседателя Гродненского облисполкома о беженцах: все наши попытки убедить их тщетны. Они ждут, что попадут в так называемый рай
23 ноября 2021 11:43

Зампредседателя Гродненского облисполкома о беженцах: все наши попытки убедить их тщетны. Они ждут, что попадут в так называемый рай