Алексей Волков: слезоточивый газ применялся в гранатах, которые использовались польскими силовиками

Новости Беларуси. И к ситуации на белорусско-польской границе. Судмедэксперты продолжают работать у кризисного центра, развернутого неподалеку от пункта пропуска «Брузги». На данный момент проведено более 120 экспертиз. Среди пострадавших – 23 несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Характерные повреждения – поражение дыхательных путей, слизистых и участков кожи. Такие последствия связаны с типом оружия, которое использовали польские силовики. Согласно экспертизе, каратели применяли как минимум два вида светошумовых гранат.
Алексей Волков, председатель Комитета судебных экспертиз Беларуси:
Один тип – это светошумовые гранаты, которые обладают светошумовым эффектом. И второй тип гранат, которые обладают светошумовым и химическим эффектом. Обнаружено синтетическое сильнодействующее вещество, которое применяется в слезоточивых газах. Установлено, что химические сильнодействующие вещества, в том числе пестициды, применялись двумя методами. Это в виде аэрозолей, то есть жидкости, которые были заправлены в водометы, и слезоточивый газ, который применялся в гранатах, которые использовались польскими силовиками. Применение таких сильнодействующих веществ, которые мы обнаружили в ходе проведения экспертиз, однозначно создавало угрозу жизни и здоровью всех людей, которые находились именно в зоне поражения, зоне распыления этих веществ.