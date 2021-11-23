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Застала ли снежная погода врасплох службы Минска?

23 ноября 2021 13:50
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Новости Беларуси. Непогода не застала врасплох дорожников Минска. Обработку улиц и мостов ведут постоянно. Специалисты ежечасно отслеживают фактическую погоду, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Застала ли снежная погода врасплох службы Минска?-1

Днем для содержания улиц Минска используются 327 единиц спецтехники, в том числе 42 пескосолеразбрасывателя. В поддержании порядка задействованы почти 700 уборщиков территорий. Выполняется как уборка дорожного полотна, так и предупреждение зимней скользкости. Вся техника дорожных служб, а это около 760 единиц, заблаговременно переоборудована для эксплуатации в зимних условиях.  

Застала ли снежная погода врасплох службы Минска?-4

Владимир Латушкин, заместитель генерального директора Горремавтодора:  
В этом году мы обновили свой парк, 40 единиц техники. В основном это коммунальные машины на базе МАЗа и на базе МТЗ. Также снегопогрузчики. Есть у нас 9 точек утилизации снега, площадок временного складирования снега. Также будет работать снегосплавный пункт на улице Машиностроителей.  

Застала ли снежная погода врасплох службы Минска?-7

Тротуары, пешеходные зоны, ступеньки зданий и сооружений также по мере необходимости очищают от снега, наледи, посыпают противогололедными средствами.  

# Автодороги Беларуси # общество # Владимир Латушкин # Фотофакт

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