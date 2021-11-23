«Здесь надо калёным железом вырезать все недостатки». Александр Лукашенко потребовал не допускать падёжа скота

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Среднесрочные наши задачи – это и ремонт техники, и сосредоточение энергонасыщенной техники. Это надо определиться, в каких местах наши флагманы (МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор» и другие) помогут восстановить технику в течение зимы к весне. Кровная наша задача – мелиорация и повышение плодородия почвы. Это государственный вопрос. Конкретных несколько вопросов. Лен, рапс, озимый ячмень и другие культуры, которые позволят нам в будущем году начать уборку в июне и закончить ее пораньше. Надо достойно провести зимне-стойловый период, чтобы и продукцию получить на тех кормах, которые есть, хоть там и снизили одну кормовую единицу, но кормов достаточно. В связи с этим подготовка животноводческих объектов к зимне-стойловому периоду. Самое главное – сохранность скота, о чем мы часто говорили – падеж скота. На каком уровне находимся к соответствующему периоду прошлого года. Еще раз хочу повторить: это вопрос запредельный, с моей точки зрения. Здесь надо каленым железом вырезать все недостатки. Еще раз говорю: если, к примеру, корова растелилась в каком-то хозяйстве и они теленочка не могут сохранить, значит, эти телята должны быть немедленно переведены в другое хозяйство, где и накормят, и напоят, и обеспечат сохранность.