Прямой эфир

Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос

07 ноября 2019 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Покорять космос белорусы начали много лет назад. В середине прошлого века Советский Союз готовился к запуску первого искусственного спутника Земли.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Лучшие умы СССР трудились над реализацией нового масштабного проекта, в котором важную роль сыграли и белорусы.

Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос-1

В Минске в то время активно велись исследования низкотемпературной плазмы, создавались приборы для космических спутников, ракет, космодромов, аппаратура для измерения и фотосъемки. Специально для этого было создано несколько высокотехнологичных предприятий – конструкторское бюро «Пеленг» и завод «Интеграл».

Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос-4

Петр Витязь, руководитель аппарата НАН Беларуси:
Эти работы продолжились, несмотря на то, что был развал. Да, были сложности: менялись коллективы, руководители, задачи. Был спад. Но, будем говорить, начиная с 2000 года и дальше в России, как и во всем мире, начат новый виток развития космических исследований по разным направлениям.

В этом плане, конечно, интересы Республики Беларусь тоже увеличились. Мы начали искать свое место в этой области. Наряду с теми направлениями, о которых я уже говорил, стал вопрос о создании нашего спутника.

Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос-7

Читайте также:

«Если б мы тогда знали, что луноходом управляет наша ЭВМ!» Как на минском заводе работали на космическую программу СССР

«Что ты там болтанул?» и «Не знали, чем муж занимается». Рассказы работников секретного советского предприятия в Гомеле

# Космос # общество # Петр Витязь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС
07 ноября 2019 15:04

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е
07 ноября 2019 14:58

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

Ежедневно в одном районе могло произойти 4-5 убийств. Такой была преступность в начале 90-х
07 ноября 2019 13:03

Ежедневно в одном районе могло произойти 4-5 убийств. Такой была преступность в начале 90-х