Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

В Минске в то время активно велись исследования низкотемпературной плазмы, создавались приборы для космических спутников, ракет, космодромов, аппаратура для измерения и фотосъемки. Специально для этого было создано несколько высокотехнологичных предприятий – конструкторское бюро «Пеленг» и завод «Интеграл».

Петр Витязь, руководитель аппарата НАН Беларуси:

Эти работы продолжились, несмотря на то, что был развал. Да, были сложности: менялись коллективы, руководители, задачи. Был спад. Но, будем говорить, начиная с 2000 года и дальше в России, как и во всем мире, начат новый виток развития космических исследований по разным направлениям.

В этом плане, конечно, интересы Республики Беларусь тоже увеличились. Мы начали искать свое место в этой области. Наряду с теми направлениями, о которых я уже говорил, стал вопрос о создании нашего спутника.