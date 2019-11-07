Ежедневно в одном районе могло произойти 4-5 убийств. Такой была преступность в начале 90-х

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Василий Лосич:

Это была ситуация, когда ежедневно в одном районе могло совершиться четыре-пять убийств. И вообще эти криминальные разборки, конечно, непонятные эти группировки, на которые надо было реагировать, кражи из автомашин… В общем, работа эта была сплошная, от звонка и до звонка.

Криминалитет тогда себя очень вольготно чувствовал, с теперешним не сравнить. Тогда для того, чтобы элементарно гулять с семьей по улице, в целях безопасности необходимо даже было иметь газовый пистолет.