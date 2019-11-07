Ежедневно в одном районе могло произойти 4-5 убийств. Такой была преступность в начале 90-х

Начало 90-х. То самое положение в центре Европы в первые годы независимости сыграло с Беларусью злую шутку.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Перекресток европейских дорог превратился в поток контрабанды, наркотиков и организованной преступности.
Василий Лосич:
Это была ситуация, когда ежедневно в одном районе могло совершиться четыре-пять убийств. И вообще эти криминальные разборки, конечно, непонятные эти группировки, на которые надо было реагировать, кражи из автомашин… В общем, работа эта была сплошная, от звонка и до звонка.
Криминалитет тогда себя очень вольготно чувствовал, с теперешним не сравнить. Тогда для того, чтобы элементарно гулять с семьей по улице, в целях безопасности необходимо даже было иметь газовый пистолет.
Именно эта обратная сторона медали центрального положения стала для Беларуси одной из главных проблем. Ситуацию нужно было преломить в корне. Спустя десятилетие это удалось.