Прямой эфир

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС

07 ноября 2019 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Энергоблок Белорусской атомной электростанции укрыт двойной оболочкой.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС-1

Первый слой защищает АЭС от воздействия внешних факторов. Например, цунами, землетрясений или падения самолета. Преграда от воздействия на окружающую среду – внутренний слой толщиной почти в 2 метра. Он создан из специальной стали, которая способна выдерживать давление порядка 0,46 мегапаскаль.

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС-4

Александр Канюк, начальник реакторного цеха:
Такое давление практически невозможно создать. Мы его просто по максимуму испытываем для того, чтобы знать, что она выдержит эти условия.

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС-7

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС-9

В случае аварии на АЭС оператор должен принять решение за 4 секунды. Если этого не происходит, система действует самостоятельно.

Международная комиссия представила заключение по обоснованию экологической безопасности БелАЭС

Еще один уровень защиты – ловушка расплава, которая установлена в первом энергоблоке. Это уникальное оборудование исключает выход радиоактивных частиц наружу при любой, даже самой невероятной ситуации. Кстати, ни на одной действующей АЭС в мире нет такой степени защиты.  

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС-12

Александр Канюк:
Если у нас вдруг произошла сверхавария с расплавлением топлива, для того, чтобы не разрушилась внутренняя оболочка, у нас применено устройство локализации расплава. Она локализует в себе кориум, надежно его охлаждает, предотвращает выход, образование взрывоопасных веществ водородосодержащих.

Кто будет защищать БелАЭС, и как сейчас она выглядит изнутри? Экскурсия по первой в истории страны атомной электростанции

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС-15

# АЭС в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е
07 ноября 2019 14:58

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

Ежедневно в одном районе могло произойти 4-5 убийств. Такой была преступность в начале 90-х
07 ноября 2019 13:03

Ежедневно в одном районе могло произойти 4-5 убийств. Такой была преступность в начале 90-х

Wi-Fi появится в общественном транспорте Минска в 2020 году
07 ноября 2019 12:38

Wi-Fi появится в общественном транспорте Минска в 2020 году