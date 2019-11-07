Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Первый слой защищает АЭС от воздействия внешних факторов. Например, цунами, землетрясений или падения самолета. Преграда от воздействия на окружающую среду – внутренний слой толщиной почти в 2 метра. Он создан из специальной стали, которая способна выдерживать давление порядка 0,46 мегапаскаль.

Александр Канюк, начальник реакторного цеха: Такое давление практически невозможно создать. Мы его просто по максимуму испытываем для того, чтобы знать, что она выдержит эти условия.

В случае аварии на АЭС оператор должен принять решение за 4 секунды. Если этого не происходит, система действует самостоятельно.

Международная комиссия представила заключение по обоснованию экологической безопасности БелАЭС

Еще один уровень защиты – ловушка расплава, которая установлена в первом энергоблоке. Это уникальное оборудование исключает выход радиоактивных частиц наружу при любой, даже самой невероятной ситуации. Кстати, ни на одной действующей АЭС в мире нет такой степени защиты.