Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС

Энергоблок Белорусской атомной электростанции укрыт двойной оболочкой.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Энергоблок Белорусской атомной электростанции укрыт двойной оболочкой.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Первый слой защищает АЭС от воздействия внешних факторов. Например, цунами, землетрясений или падения самолета. Преграда от воздействия на окружающую среду – внутренний слой толщиной почти в 2 метра. Он создан из специальной стали, которая способна выдерживать давление порядка 0,46 мегапаскаль.
Александр Канюк, начальник реакторного цеха:
Такое давление практически невозможно создать. Мы его просто по максимуму испытываем для того, чтобы знать, что она выдержит эти условия.
В случае аварии на АЭС оператор должен принять решение за 4 секунды. Если этого не происходит, система действует самостоятельно.
Международная комиссия представила заключение по обоснованию экологической безопасности БелАЭС
Еще один уровень защиты – ловушка расплава, которая установлена в первом энергоблоке. Это уникальное оборудование исключает выход радиоактивных частиц наружу при любой, даже самой невероятной ситуации. Кстати, ни на одной действующей АЭС в мире нет такой степени защиты.
Александр Канюк:
Если у нас вдруг произошла сверхавария с расплавлением топлива, для того, чтобы не разрушилась внутренняя оболочка, у нас применено устройство локализации расплава. Она локализует в себе кориум, надежно его охлаждает, предотвращает выход, образование взрывоопасных веществ водородосодержащих.
Кто будет защищать БелАЭС, и как сейчас она выглядит изнутри? Экскурсия по первой в истории страны атомной электростанции