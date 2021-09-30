«Никто не знает, что этому предшествует». Какие работы проводят коммунальщики, чтобы можно было включить отопление?

Новости Беларуси. Сегодня трудно не стать спортсменом или приверженцем активного образа жизни. Выходишь во двор – тренажеры, спортивные площадки. Проходишь дальше – волейбольная площадка, хоккейная коробка. Дошел до парка – там велодорожка, лыжероллерная трасса. Оглянулся по сторонам – спортивные центры, арены, стадионы. Как оговорится, без шансов – ты попал в ловушку здоровья и позитива. В Минске уделяется огромное внимание спорту и развитию городской инфраструктуры. В студии программы «Большой город» на СТВ заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Поговорим о всех планах – и спортивных, и коммунальных. Екатерина Забенько, ведущая:

Самая актуальная тема на сегодня – это включение отопления. Буквально недавно нам было очень жарко, а потом резко стало очень холодно в квартирах. Это подарок минчанам или строгое следование планам и правилам?

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Да, мы всегда в первую очередь смотрим, чтобы минчане чувствовали себя в комфортной среде. Смотрим, что происходит, как происходит, какая складывается обстановка. Мы понимаем, что это здоровье, благополучие наших граждан. Когда проанализировали, увидели долгосрочный прогноз погоды, приняли решение о включении отопления. Екатерина Забенько:

Наверное, Мингорисполком уже завалили благодарственными отзывами и звонками?

Александр Дорохович:

В этом году очень много положительных откликов, эмоций, отзывов от наших минчан, которые мы получили за включение отопления. Что касается обращений, тематика осталась та же. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства доминируют. Но могу сказать, что за истекший период по отношению к прошлому году мы имеем снижение на 20 % обращений наших граждан. Екатерина Забенько:

Для обывателя батареи включили, батареи выключили – никто особо не вникает в этот технологический процесс. Никто в основном не знает, что этому предшествует, какая работа. Что нужно сделать, чтобы батареи вовремя включились и в дома поступило тепло без перебоев?