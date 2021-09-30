«Никто не знает, что этому предшествует». Какие работы проводят коммунальщики, чтобы можно было включить отопление?
Новости Беларуси. Сегодня трудно не стать спортсменом или приверженцем активного образа жизни. Выходишь во двор – тренажеры, спортивные площадки. Проходишь дальше – волейбольная площадка, хоккейная коробка. Дошел до парка – там велодорожка, лыжероллерная трасса. Оглянулся по сторонам – спортивные центры, арены, стадионы. Как оговорится, без шансов – ты попал в ловушку здоровья и позитива. В Минске уделяется огромное внимание спорту и развитию городской инфраструктуры. В студии программы «Большой город» на СТВ заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Поговорим о всех планах – и спортивных, и коммунальных.
Екатерина Забенько, ведущая:
Самая актуальная тема на сегодня – это включение отопления. Буквально недавно нам было очень жарко, а потом резко стало очень холодно в квартирах. Это подарок минчанам или строгое следование планам и правилам?
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Да, мы всегда в первую очередь смотрим, чтобы минчане чувствовали себя в комфортной среде. Смотрим, что происходит, как происходит, какая складывается обстановка. Мы понимаем, что это здоровье, благополучие наших граждан. Когда проанализировали, увидели долгосрочный прогноз погоды, приняли решение о включении отопления.
Екатерина Забенько:
Наверное, Мингорисполком уже завалили благодарственными отзывами и звонками?
Александр Дорохович:
В этом году очень много положительных откликов, эмоций, отзывов от наших минчан, которые мы получили за включение отопления. Что касается обращений, тематика осталась та же. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства доминируют. Но могу сказать, что за истекший период по отношению к прошлому году мы имеем снижение на 20 % обращений наших граждан.
Екатерина Забенько:
Для обывателя батареи включили, батареи выключили – никто особо не вникает в этот технологический процесс. Никто в основном не знает, что этому предшествует, какая работа. Что нужно сделать, чтобы батареи вовремя включились и в дома поступило тепло без перебоев?
Александр Дорохович:
Это огромная работа. В этом году отопительный сезон закончился 8 мая, и мы сразу приступили к подготовке. Это напряженная работа всех служб. Мы прекрасно понимаем, что это тысячи километров сети, много инженерных узлов, сооружений, зданий. Это серьезный пласт работы, который необходимо было выполнить. Мы достаточно напряженно работали, все вопросы находились на постоянном контроле. А что касается наших основных теплоснабжающих организаций, тоже достаточно большие задачи. «Минсккоммунтеплосеть» – 54 километра тепловых сетей переложить, «Минскэнерго», «Минские тепловые сети» – 80 километров. Это огромные объемы. Соответственно, когда наши граждане испытывают неудобства, они должны понимать, что это делается для них, чтобы было бесперебойное снабжение, чтобы они жили в комфорте, тепле и чувствовали себя хорошо.
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