Александр Лукашенко: «Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране госграницы»

Новости Беларуси. Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наш суверенитет и независимость. Об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая верительные грамоты от иностранных послов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил: Беларусь всегда была и остается сторонником выгодного торгово-экономического сотрудничества со всеми международными партнерами и открыта к новым совместным проектам, в том числе самым передовым и высокотехнологичным.

Взаимные интересы отхватывают практически все сферы промышленного, производственного и научно-образовательного потенциала. Мы готовы делиться конструктивными идеями в машиностроении, сельском хозяйстве и промышленности. Потенциал для взаимодействия видится в туризме, здравоохранении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодняшняя церемония проходит в Год народного единства, целями которого являются дальнейшая консолидация общества, укрепление его патриотических основ, сплочение многонационального белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости. Справедливость в международном, межгосударственном взаимодействии и в проведении внутренней политики – это то, что Беларусь выстрадала всей своей историей, в том числе в новейший период, события которого разворачивались и разворачиваются на ваших глазах.

Находясь на границе между Западом и Востоком, Беларусь как никакая другая страна понимает важность созидательной, объединительной международной повестки и неизменно работает над ее практическим исполнением. Это касается и темы миграции, получившей в последнее время широкий резонанс. Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране государственной границы.