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Александр Лукашенко: «Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране госграницы»

30 сентября 2021 10:47
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Новости Беларуси. Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наш суверенитет и независимость. Об этом глава государства заявил 30 сентября, принимая верительные грамоты от иностранных послов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране госграницы»-1

Александр Лукашенко отметил: Беларусь всегда была и остается сторонником выгодного торгово-экономического сотрудничества со всеми международными партнерами и открыта к новым совместным проектам, в том числе самым передовым и высокотехнологичным.

Александр Лукашенко: «Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране госграницы»-3
Александр Лукашенко: «Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране госграницы»-4

Взаимные интересы отхватывают практически все сферы промышленного, производственного и научно-образовательного потенциала. Мы готовы делиться конструктивными идеями в машиностроении, сельском хозяйстве и промышленности. Потенциал для взаимодействия видится в туризме, здравоохранении.

Александр Лукашенко: «Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране госграницы»-6
Александр Лукашенко: «Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране госграницы»-7

Президент уверен: обоюдное стремление в эффективной совместной работе гарантированно приведет к ощутимым практическим результатам.

Александр Лукашенко: «Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране госграницы»-9

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Сегодняшняя церемония проходит в Год народного единства, целями которого являются дальнейшая консолидация общества, укрепление его патриотических основ, сплочение многонационального белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости. Справедливость в международном, межгосударственном взаимодействии и в проведении внутренней политики – это то, что Беларусь выстрадала всей своей историей, в том числе в новейший период, события которого разворачивались и разворачиваются на ваших глазах.

Находясь на границе между Западом и Востоком, Беларусь как никакая другая страна понимает важность созидательной, объединительной международной повестки и неизменно работает над ее практическим исполнением. Это касается и темы миграции, получившей в последнее время широкий резонанс. Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране государственной границы.

Александр Лукашенко: «Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране госграницы»-11

Наша страна всегда была ответственным участником коллективных усилий по противодействию контрабанде, торговле людьми. Готовы быть таковыми и впредь, но только при условии уважительного к нам отношения, а не под давлением санкций и ультиматумов. Тем более гибридных войн. Мы всегда были сторонниками взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества со всеми международными партнерами и открыты к новым совместным проектам, включая самые передовые и высокотехнологичные.

Александр Лукашенко: «Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране госграницы»-13

Всего главе государства верительные грамоты 30 сентября вручили представители девяти стран: Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и ЮАР.

Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 стран – подробности здесь.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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