О проведённых работах и подготовке к зиме. Зампредседателя Мингорисполкома о предварительных итогах 2021 года

Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» на СТВ заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Екатерина Забенько, ведущая:

Осень – традиционно время подведения итогов. Я знаю, что сдается очень много объектов благоустройства, реконструкции, строительства, новые дороги, путепроводы, жилые объекты, коммунальные. В этом году на что был сделан акцент, была ли создана такая комиссия, чтобы посмотреть, какие объекты появились в городе и насколько они были качественно выполнены?

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Традиционно мы ко Дню города делаем подарки минчанам. Этот год не стал исключением. Мы тоже сделали много подарков. Больше 20 объектов было введено в эксплуатацию. Это школы, стадионы, другие объекты. Конечно же, минчане это оценили. Это очень здорово, ведь мы работаем для них. Что касается упора, то традиционно он сделан на создание комфортной среды, на благоустройство. Мы в этом году провели конкурс на лучшую зону отдыха – место отдыха, экотропу. Жюри подвели итоги – первое место заняла зона отдыха «Жара». Екатерина Забенько:

Я болела за «Жару». Это рядом с моим домом. Мной тоже было снято в соцсети немало репортажей оттуда – восхищена. Спасибо большое, пользуясь случаем, и Мингорисполкому за то, что подарили жителям района, где очень много семей с большим количеством детей. Теперь детям будет где с удовольствием провести время. И администрации Заводского района тоже огромная благодарность.

Александр Дорохович:

Это не только зоны отдыха. Второе место заняла зона отдыха в Первомайском районе. Также мы провели в этом году второй раз конкурс на лучшую скамейку. Первое место занял Первомайский район с большим отрывом. Здорово было бы, чтобы минчане тоже посмотрели и на зоны отдыха, и на скамейки и высказали свои эмоции, пожелания. Екатерина Забенько:

Куда присылать эмоции и пожелания? Александр Дорохович:

Присылать коммунальным службам и администрации района.

Екатерина Забенько:

Форма конкурса очень действенная. Она стимулирует. Александр Дорохович:

Мы планируем в октябре подводить итоги очередного конкурса на лучший велогараж, велобокс. 7 октября определим, какой район сделал лучшие условия для хранения велосипедов. Екатерина Забенько:

Активно идет подготовка к зиме. Можно ли подвести предварительные итоги по тому, как сработали дорожники в этом сезоне, что было отремонтировано и насколько долго это продержится? Как можно оценить качество ремонта?

Александр Дорохович:

Мы же понимаем, что интенсивность очень высокая в Минске. И от того, насколько используется та или иная территория, зависит, как быстро она будет приходить в негодность, износится. Вечных дорог не бывает, и наша задача – постоянно за ними следить, проводить регламентные работы, ремонт, чтобы продлить срок службы покрытия и улучшить характеристики. В этом году мы тоже достаточно интенсивно работали, выполнили огромные объемы. Мы отремонтировали больше 200 лестниц. Думаю, минчане это увидели. Мы выполнили полную замену асфальта на 77 участках. Что касается дворовых территорий, выполнили ямочный ремонт на площади 207 000 метров квадратных. Цифры достаточно большие, но повторюсь – это процесс постоянный, и важно где-то предупредить и своевременно выполнить те или иные регламентные работы. Поэтому эта работа находится на постоянном контроле. К зиме мы готовы. Екатерина Забенько:

В этом году летом было несколько тяжелых дней, когда шли ливни, Минск в наших «любимых» местах подтапливало. Не так, как в прошлые годы, когда по пояс в воде стояли, но интернет уже наводнили снимки, где водители с затопленными автомобилями. Я смотрю, как за границей, ведь они тоже страдают от того, когда у них дожди и подтопления. Там массово тонут автомобили. Есть такие участки, которые просто так не пройти. Насколько мы в состоянии бороться с этой водой?