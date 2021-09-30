Главный экспонат этого музея – картошка. Ученики дещенской школы рассказали факты о разных сортах

Новости Беларуси. Пока хлеборобы справляют «Дожинки», программа «Центральный регион» на СТВ отправилась туда, где хлеб всему голова. Мечта бульбаша. Что роднит Ван Гога и узденцев и где же родина белорусской картошки? Узнаем, как появляются новые сорта картофеля, и поделимся лайфхаками для бульбашей.

В 2010 году в дещенской школе решили открыть первый в Беларуси музей картошки. Она здесь главный экспонат. Смотрит отовсюду, во всевозможных вариациях, но мы копнем глубже. В этом году у ребят появилась своя мини-лаборатория. В пользе любимых клубней школьники теперь могут убедиться опытным путем.

Владислав Иванов, ученик Дещенской средней школы:

Прежде всего вкус картофеля зависит от содержания белка, крахмала, аминокислот и витаминов. Кроме того, на вкусовое восприятие картофеля влияют некоторые органолептические показатели – такие, как цвет, запах, рассыпчатость. Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили исследовать вкусовые качества различных сортов картофеля, а именно зависят ли вкусовые качества картофеля от его физико-химических показателей. Мы провели ряд опытов, и сейчас некоторые из них хотим продемонстрировать вам.

Анна Климашевич, ученица Дещенской средней школы:

В качестве объектов исследования были выбраны следующие сорта картофеля: «Бриз», «Родриго», «Скарб», «Королева Анна», «Першацвет».

Владислав Иванов:

Сейчас можно определить, зависят ли вкусовые качества картофеля от его физико-химических показателей, а именно от содержания бека, крахмала или же и того, и другого. В школьной лаборатории рациональнее использовать количественное обнаружение крахмала по методике Антонович, в основе которой лежит закон Архимеда. Плотность равна массе клубней, деленной на объем. По таблице в процентах рассчитать содержание крахмала. С каждым сортом картофеля мы проводили трехкратное измерение для большей точности опыта. Таким образом, сорт «Скарб» – это лидер по содержанию крахмала (16,4 %).

Белок в определенном соотношении с крахмалом улучшает вкус и развариваемость клубней. Для определения содержания белка мы использовали биуретовую реакцию. Отфильтруем отвар «Родриго». Далее отфильтрованный отвар нужно набрать. Объем – один миллилитр. Прибавить 10-процентный раствор NaOH. Далее прибавить несколько капель 10-процентного раствора медного купороса. Появление окраски свидетельствует о присутствии белка в картофеле. Если, например, крахмала больше, то он более развариваемый, если белка больше, то он будет более упругий. И каждый сорт подходит для какой-то кулинарной обработки. Анна Климашевич:

Это очень занимательный процесс, мы узнаем, что содержится в картошке. Мы же ее едим, и интересно знать, что мы употребляем и чем это полезно для нашего организма.

Яна Шипко, корреспондент:

А сейчас – самый долгожданный момент – дегустация. Вообще, из картошки известны сотни блюд, но ребята приготовили для нас основные. Сейчас мы разберемся, какие сорта больше подходят для какого блюда.

Анна Климашевич:

Например, сорт «Королева Анна» больше подходит для отварного. Яна Шипко:

Очень разваристый, эта картошка буквально тает во рту. Анна Климашевич:

Потому что соотношение белка и крахмала здесь самое оптимальное, и даже если его очень долго варить, он не разварится.

Анна Климашевич:

Сорт «Скарб» подходит для приготовления нашего национального блюда – драников. Яна Шипко:

Можно тоже пробовать? Анна Климашевич:

Да. Драники получаются очень вкусными, потому что здесь самое большое количество содержания крахмала. Яна Шипко:

Очень вкусно, прямо гениально. Я думаю, что на самом деле подходит этот сорт, потому что эти картофельные блинчики такие плотненькие, но при этом воздушные. В общем, все как надо.