«Бренд он неслучайно». Почему Дещенку называют картофельной столицей Беларуси?

Новости Беларуси. Пока хлеборобы справляют «Дожинки», программа « Центральный регион » на СТВ отправилась туда, где хлеб всему голова. Мечта бульбаша. Что роднит Ван Гога и узденцев и где же родина белорусской картошки? Узнаем, как появляются новые сорта картофеля, и поделимся лайфхаками для бульбашей.

Яна Шипко, корреспондент: Нас называют «бульбашами», но где же родина белорусской картошки? Сегодня мы приехали в настоящую картофельную столицу. Это агрогородок Дещенка в Узденском районе, и картошку здесь любят настолько, что устраивают бульбяные фесты, собирают необычные рецепты, а этой осенью даже открыли памятник своему любимому овощу. Тут же появилась народная примета. Говорят, нужно потереть абрус, чтобы на столе всегда были хлеб, соль и, само собой, картошка.

Дещенка уже давно слыла картофельной столицей. Не хватало только символа. Варианты бульбы в бронзе предлагали местные жители. Это мог быть гигантский клубень или добряк-картофан в соломенной шляпе, но народное голосование решило в пользу лукошка с картошкой.

Владимир Болтенков, председатель Дещенского сельисполкома: Бренд он неслучайно, потому что на территории агрогородка Дещенки длительное время существовала база Суворова, которая занималась выращиванием элитных сортов картофеля. В принципе, картофель реализовывался как на территории Республики Беларусь, так и на постсоветском пространстве. Но с течением времени база Суворова была ликвидирована, и эти земли были переданы фермерскому хозяйству «Олимп-Агро», и их брендом стало выращивание картофеля, который очень хорошо продается как на территории Республики Беларусь, так и за ее пределами.

Яна Шипко:

Как выбирали проект? Почему остановили выбор именно на таком лукошке с картошкой с белорусским абрусом?

Владимир Болтенков:

Долго мы выбирали этот памятный знак. Выбирали в основном дети и местные жители. Путем голосования, общественного мнения пришли к такому памятнику. Тем более, что сам камень был найден на поле, на котором очень длительное время выращивался картофель, поэтому обыграли этот камень как символ картошки и словами благодарности данном продукту.

Картошка – фишка этого района неспроста. Раньше в здании местной школы размещалась опытная база имени Суворова. А ученые выращивали здесь семенной материал для новых сортов картофеля нашей селекции.