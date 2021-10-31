Никто не отменял инфаркты. Как работают профильные врачи и скорая помощь во время роста заболеваемости ковидом?

Новости Беларуси. Президент в очередной раз потребовал от медиков не откладывать плановую медицинскую помощь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь для некоторых пациентов это еще страшнее, нежели сам коронавирус. Кроме того, если сейчас прекратить принимать пациентов с каким-либо заболеванием, то после пандемии мы получим еще большее давление на систему здравоохранения. Кристина Сущеня решила провести собственный эксперимент и выяснить: насколько легко сейчас попасть к профильному специалисту и насколько это оправдано?

Я приехала в поликлинику. По времени немножко заранее, в экипировке. Что очень важно в нынешнее ковидное время. Надеюсь, что сегодня к офтальмологу я попаду быстро, получу заветную справку, все пройдет быстро и безболезненно. Людей немного, это уже радует.

Температурный фейс-контроль. 36. Все, можно идти искать нужный кабинет. Правила эпидэтикета. Мы в чистой зоне и направляемся искать нужный кабинет.

Офтальмолог – 303-й.

Люди, конечно, есть – не без этого, но их не так много. Как оказалось, сейчас увеличили время приема пациентов – это и помогло избежать большого скопления. И пока мы об этом рассуждали , подошло время приема.

Спасибо. Прием длился 10 минут, заветная справка у меня. Да и другие болезни никто не отменял – и это не просто теория, а, как мы убедились, практика. И сегодня для консультаций или заказа рецептов есть телефонные линии, пожилым людям и инвалидам все так же рекомендуют вызывать врача на дом.

Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Минска:

Прием ведут врачи общей практики, врачи-специалисты. В полном объеме проводятся диагностические исследования, лабораторные, работает женская консультация. Наряду с этим большой объем помощи мы оказываем на дому. По-прежнему людям пожилого возраста, лицам с хроническими заболеваниями мы рекомендуем оставаться дома и, если есть необходимость, вызывать врача на дом. Диагностические исследования также выполняют на дому. Выполняем на дому забор крови для лабораторных исследований, электрокардиограмму. То, что возможно выполнить в домашних условиях, это все выполняется. Восстановили и профосмотры, плановую стоматологическую помощь, скрининг рака. Но а как быть, если сам к врачу прийти не можешь, нужна неотложная помощь? Конечно, это номер 103.

Александр Жинко, главный врач городской станции скорой медицинской помощи:

Абсолютно никто не отменял ни инфаркты, ни инсульты, ни травмы, ни отравления. Со всеми этими и другими состояниями мы отвозим в больницы, госпитализируем при необходимости. Мы приезжаем ко всем, как обычно. Если надо кого-то доставлять в больницу, мы доставляем. У нас ничего не поменялось точно. Единственное, что можно сказать по нам – в период эпидемического подъема есть документ, на основании которого время ожидания бригады скорой помощи при неотложном вызове может быть до 3 часов 15 минут в городе. Экстренные вызовы – 20 минут ожидания.

На каждой подстанции есть по две ковидные бригады, остальные же приезжают по таким вызовам, как и ранее. Ну, и что касательно госпитализации, то плановая медпомощь не в статусе стоп. К примеру, в Минской областной больнице выполняются практически все виды оперативных вмешательств – это и хирургическая, и урологическая.

Наш эксперимент показал, что попасть к доктору можно, но подходить к этому вопросу нужно тоже с умом. Если ситуация не критичная, стоит остаться дома и переждать. Меж тем, если посмотреть с иного ракурса – географического: к примеру, в Эстонии с понедельника отменили полностью все плановые операции. Второй день кряду обновляется рекорд по числу заражений ковидом. Потому в приоритете – лишь неотложная помощь, на всю Эстонию — всего 600 коек интенсивной терапии. В Украине не проводят плановые госпитализации в больницах, исключение – онкобольные, беременные и роженицы. По летальным исходам страна занимает второе место в Европе.