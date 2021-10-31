Этот доктор из Эквадора более 20 лет работает в Беларуси. Он рассказал о мерах безопасности в период ковида
Новости Беларуси. Президент в очередной раз потребовал от медиков не откладывать плановую медицинскую помощь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь для некоторых пациентов это еще страшнее, нежели сам коронавирус. Кроме того, если сейчас прекратить принимать пациентов с каким-либо заболеванием, то после пандемии мы получим еще большее давление на систему здравоохранения.
Кристина Сущеня решила провести собственный эксперимент и выяснить: насколько легко сейчас попасть к профильному специалисту и насколько это оправдано?
Можно ли сейчас попасть к профильному врачу? Звоним в поликлиники Минска и пытаемся взять талон – подробности здесь.
Желание пациента удовлетворено, а вот журналистский азарт на этом не заканчивается. В поликлинике есть районный диагностический эндоскопический центр. Не просто есть, а работает.
Маурисио Бургос, врач-эндоскопист районного диагностического эндоскопического центра:
В период ковида наш кабинет продолжает свою работу, немного уменьшилось количество пациентов в связи с тем, что нужно принимать меры. Чтобы уменьшить вероятность заражения, мы еще больше увеличили перерыв между больными, но продолжаем проводить исследования.
– Планово к вам можно попасть, записаться и прийти на процедуру?
– Да, можно записаться. Не только плановых больных, но и больных в экстренном порядке.
Любопытно, что доктор родом из Эквадора работает в этом центре более 20 лет. Признается, что, конечно, таких сложных времен, как сейчас (ковидных) за свою многолетнюю практику не помнит. Но, как ведется, всегда можно найти выход: в данном случае – все меры безопасности – кварц, спецоборудование для обработки аппаратов.
Идет автоматическая обработка, поэтому обеспечена полная очистка наших аппаратов.