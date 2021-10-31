Можно ли сейчас попасть к профильному врачу? Звоним в поликлиники Минска и пытаемся взять талон

Новости Беларуси. Президент в очередной раз потребовал от медиков не откладывать плановую медицинскую помощь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь для некоторых пациентов это еще страшнее, нежели сам коронавирус. Кроме того, если сейчас прекратить принимать пациентов с каким-либо заболеванием, то после пандемии мы получим еще большее давление на систему здравоохранения. Кристина Сущеня решила провести собственный эксперимент и выяснить: насколько легко сейчас попасть к профильному специалисту и насколько это оправдано?

Кристина Сущеня, корреспондент:

Сегодня коронавирус – несомненно, главный инфоповод. Меж тем другие болезни или плановые визиты к докторам, увы, никто не отменял. Я решила проверить на практике, возможно ли попасть к профильному специалисту и как вообще лечат «некоронованных» пациентов.

– Первая поликлиника, добрый день.

– Добрый. Подскажите, мне нужно записаться к офтальмологу, это возможно?

– Возможно. На какое число вы хотели заказать талон?

– А что ближайшее есть?

– 28 октября, время – с 9 до 15. На какое время хотите?

– Давайте в районе часа, в обеденный перерыв.

– Талончик на 13:06. Фамилия, имя, отчество. Пока ожидаем день приема в первой поликлинике, не теряем время – узнаем, как обстоят дела с записью в других поликлиниках.

Меж тем, врач-невролог, кабинет 103. Вот запись на ноябрь. Ближайшее – 6 число, последующие дни тоже по 10 талонов в день. Принимают. Или, допустим, врач-хирург. Ближайшая запись на 2 ноября. Со вторника по субботу. В субботу даже 10 талонов есть. Талоны есть в режиме онлайн, но не во всех поликлиниках, в некоторых стоит позвонить в регистратуру. Конечно, никто и не скрывает: сию секунду вам не ответят – сезон болезней, и вопросов у пациентов немало. Делаем вывод: практически ко всем профильным специалистам записаться возможно. Единственный нюанс возник с лором.

– Добрый день.

– Здравствуйте. Подскажите, можно ли записаться к лору?

– Лора не будет в ноябре.