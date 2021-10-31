Азарёнок: «Завтра пройдусь по цехам. Поищу бастующих. Думаю, их будет так же много, как и протестующих во время ВНС»

Новости Беларуси. Попытка госпереворота – это не только сломанные судьбы и огромный вред государству. Как говорится, кому война, а кому мать родна. И часто находятся такие, кто не прочь обеспечить себе красивую сытую жизнь за счет других. Об одном из таких персонажей авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Змагарство – это позор, это просто стыдно. Оно вбирает в себя все самое жалкое, тщедушное и подлое. Это паноптикум. Но еще это большой лохотрон. Живет в Литве один стартапер. Зовут его Андрей Стрижак. В полном соответствии с погонялом он и стрижет. Бабки. Начнем с занимательной истории. Вспомните девочку, которая, увидев меня, включила в метро частушки и почему-то очень этим гордится. Правда, сейчас сожалеет, что не толкнула под поезд, но это лирика. А вот суровая проза змагарской жизни. Рванула, значит, эта девочка в благословенную Европу. Ей же обещали солидарность, донаты, роскошь, «не бросим, подсобим». А дальше – слово самой «убягухе».

И началось ежедневное отфутболивание. В Украине мне говорят, что лучше подскажут те, кто уже в Польше, а в Польше все отправляют к украинским представителям. Неделя таких каруселей – и я сорвалась на слезы и истерики.

Добро пожаловать в реальный мир. Тут фонды не работают.

Григорий Азаренок:

Я, пачварный пропагандист, не добавил ни одного слова. Потом на эту бедняжку наехал всей своей ботофермой литовский офис. Аж убить грозились, чтобы только не рассказывала ничего. теперь к бухгалтерии. Расцвет пирамиды Андрюши, вестимо, пришелся на август-сентябрь 2020 года, когда развелось тут много лошков, которые свято верили во все, что им сливают телеграмные воротилы. Так вот. По состоянию на конец сентября [формирование, признанное экстремистским в Беларуси – прим. ред.] собрал почти 3 миллиона долларов. А выплатил 132 тысячи долларов. Ничего не скажешь – щедро.

Григорий Азаренок:

«Где деньги, Зин?» – вспоминаем мы Высоцкого. Ответить в рифму? Правильно, деньги у дамы. У бывшей девушки сына Бабарико. Но когда Эдуард оказался в силу превратностей судьбы неплатежеспособен, хозяйка собачки Коки быстренько нашла себе нового спонсора. И все змагарские донаты рекой потекли вильнюсской приживалке и ее питомице. Как дела, отчисленный за беспредел студент? Не очень? Ну ты не переживай, зато у жучки новая сумочка за сотни евро. Перамога. Эй, доносчик, отправлявший данные людей на грязные ресурсы, что на ужин сегодня? Макароны? А у Андрюши вино с запеченными мидиями в лучшем ресторане Литвы. А ты не знал что ли про солидарность?

Григорий Азаренок:

Катя Борисевич, вон, профнепригодной оказалась. Никто на работу не берет совесть змагарской журналистики. Скоро придется зарабатывать так, как только и умеют, простите, тутбайки. А вот у обитателей президентского люкса Вильнюса тоже сложный выбор – шампанское в ванную заливать или вино? Так это страна для жизни называется, не знали? Впрочем, змагар – это такое существо, в жизнеобеспечении которого мозг не участвует. И белорусскую киноклассику они не смотрели. Но вообще, кидал еще называют шакалами позорными. Грубовато, но точно. Алена Дзиодзина расскажет про змагарского Мавроди. Психолог: Стрижак как бы предлагает белорусам помощь. Идеальные условия, чтобы паразитировать и стричь ведомых овец. Подробнее здесь.

Григорий Азаренок:

Тут говорят, 1 ноября в стране апокалипсис. Встает железная дорога, падают самолеты, взрывается АЭС, под воду уходит Солигорск, а БелАЗы делают прорыв границы в Литву вместе с мигрантами. Потому что объявлена забастовка. И, конечно же, всем тунеядцам поможет [формирование, признанное экстремистским в Беларуси – прим. ред.]. Ну а как по-другому? Или нет?

– Если люди уходят на забастовку, вы им начнете помогать?

– Это не совсем так выглядит, потому что я не верю в забастовку.