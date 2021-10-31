«Россия и Беларусь готова дать отпор любому агрессору». Военный аналитик высказался о западных войсках у границы

Новости Беларуси. Кто и зачем нагнетает обстановку у наших границ? Президент не раз заявлял о том, что у нас исключительно оборонительная стратегия. Мы не планируем ни на кого нападать, и уж тем более нам не нужны чужие территории. Как нам реагировать и какую тактику выбирать? Ответ попробуем отыскать с военным аналитиком. В студии программы «Неделя» на СТВ военный аналитик Игорь Чибисов. Илона Волынец, СТВ:

Вы как военный эксперт как оцените ситуацию у наших границ? «Войска НАТО перебрасывают к нашим границам, соответственно, и мы будем принимать адекватные меры»

Игорь Чибисов, военный аналитик:

Конечно, ситуация у наших границ тяжелая, но, я бы сказал, не смертельная. Идет планомерная политика, которая уже для нас не нова. Она еще 15-20 лет назад рассматривалась. Все наши бывшие страны уже вошли в НАТО. Единственная страна, которая еще не вошла в НАТО, но прямо бьется ногами и руками – вы знаете, наша родная Украина. А так НАТО уже полностью стоит у границ нашей Республики Беларусь и Российской Федерации. Илона Волынец:

Как нам на это реагировать в современных реалиях? Игорь Чибисов:

Наш главнокомандующий сказал: раз они занимаются милитаризацией около наших границ, когда они разворачивают инфраструктуру, войска НАТО перебрасывают к нашим границам, соответственно, и мы будем принимать адекватные меры. Да, Польша стоит у наших границ, но она же не должна забывать, что согласно плану обороны, который принят до 2030 года, мы как раз наращиваем ответные меры. Будем думать, какое нам новое вооружение… Как вот системы залпового огня наши, российские, чтобы могли накрыть противника на его территориях, прямо в пунктах постоянной дислокации. Илона Волынец:

В то же время наш Президент говорит о том, что мы никогда никому не угрожали и не угрожаем. «Все думают, что политики управляют. Нет, это не политики управляют. Это управляют деньги»

Игорь Чибисов:

У нас чисто оборонительная доктрина. А для чего все это делают? Оказывается, они боятся имперских амбиций России. Поэтому они вооружаются и создают инфраструктуры. И второе – оказывается, Беларусь ведет гибридную войну, поэтому некуда деваться, надо принимать план обороны, усиления вооруженных сил Польши. Притом это не просто усиление, это повышение количества войск до 250 тысяч. И в резерве до 50 тысяч. То есть 300 тысяч. Зачем нужны эти силы? От кого они хотят обороняться? России чужих земель не надо. Им бы со своими разобраться, привести их в порядок, засеять – тогда будет нормально. Но ведется пропаганда. И хотя все думают, что политики управляют. Нет, это не политики управляют. Это управляют деньги. А деньги что? Это военно-промышленные комплексы, которые есть в Соединенных Штатах Америки, Франции и везде. Продажа оружия – один из видов зарабатывания денег, причем не просто денег, а больших. Илона Волынец:

То есть ситуация с теми же беженцами – это тоже всего лишь предлог? Игорь Чибисов:

Надо же найти повод, на каком основании забрать деньги у своих налогоплательщиков. А жалко их почему? Вот эти деньги, которые должны были пойти на здравоохранение, социальное обеспечение, пойдут все в танки и все, чем хочет товарищ Польша вооружаться.