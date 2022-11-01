Никто не мог догадаться, где сделаны кадры. Как фотограф прославил местечко Вялое в Налибокской пуще?

Вся жизнь народа нашей белорусской земли окружена мифами и легендами. Они передавали их, как принято говорить, из уст в уста. Сначала в виде историй о богах, затем в сказках и преданиях. Какие необычные существа встречались на территории Беларуси? Какие легенды гуляют по Лошицкому парку? Что хранят подземелья и стены бернардинского монастыря в Бресте? Об этом и не только рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

В Беларуси очень много старинных замков, заброшенных поместий и таинственных храмов. Большинство этих мест окутаны мистическими тайнами, и с ними связаны десятки красивых и в то же время страшных легенд. Свои тайны хранит и Налибокская пуща – уголок дикой природы менее чем в 100 километрах от Минска. Эти леса помнят войска крестоносцев, шведов, французов, солдат Кайзеровской армии, белополяков, а в годы Великой Отечественной войны именно эта территория стала домом для партизан, воевавших здесь против немецко-фашистских захватчиков. И ко всему прочему здесь есть места, где до сих пор не ступала нога человека.

Нина Бобрик, научный сотрудник Воложинского краеведческого музея:

Тэрыторыя Валожынскага раёна займае паўночную частку Налібоцкай пушчы. У свой час гэтыя лясныя багацці належалі магнатам Храптовічам і Тышкевічам. Юзеф Тышкевіч набыў Валожын у 1803 годзе. І паміма гэтага ён стаў уладальнікам 40 тысяч гектараў Налібоцкай пушчы. І вось яго ўнук Бенедыкт Эмануіл Тышкевіч, які жыў у багатым маёнтку Чырвоны двор, што знаходзіцца на тэрыторыі сучаснай Літвы, у 1840-м годзе пабудаваў у прыгожым пушчанскім месцы ва ўрочышчы Вялае на беразе ракі Іслач вялікі драўляны палац.

Каждый год осенью, с началом охотничьего сезона, магнат приезжает сюда на охоту за налибокскими трофеями. Со временем на этом месте появляется каменный одноэтажный дворец, но больше всего эти места оживают, когда сюда приезжает Бенедикт Генрих Тышкевич – единственный внук Эммануила. Мальчик очень рано осиротел, и поэтому Бенедикт Эммануил берет на себя всю опеку над своим внуком. А когда мальчик подрастает, то он очень часто берет его с собой в поездки по странам Западной Европы.

Нина Бобрик:

Калі маладому графу споўніўся 21 год, ён займеў магчымасць самастойна распараджацца спадчынай, вельмі багатай спадчынай, якую пакінуў яму Бенедыкт Эмануіл Тышкевіч. І ён купляе каштоўную фотакамеру і адпраўляецца ў падарожжа па экзатычных краінах Азіі, Афрыкі, Амерыкі, і ў яго назапашваецца вялікая колькасць фотаздымкаў.

Бенедикт Тышкевич в Бостоне женится на американке Кларе Елизавете Банкрофт, и вскоре у них появляется трое детей. Но счастье и горе идут по жизни бок о бок, и в 1883 году после тяжелой болезни графиня уходит из жизни, и на руках у графа-вдовца остается трое малолетних детей, а на плечах – бремя одиночества и безысходности. Нина Бобрик:

І для таго каб перамагчы дэпрэсію, малады граф пераязджае спачатку ў маёнтак Чырвоны двор, а пасля ўспамінае пра прыгожыя мясціны Налібоцкай пушчы, пра Вялае і прыязджае сюды. Гэта былі 80-я гады XIX стагоддзя, і вось ён у руках з камерай блукае па сцяжынках пушчанскіх. І менавіта ў аб’ектыў фотакамеры пападаюць самыя прыгожыя краявіды Налібоцкай пушчы. А з цягам часу на другім паверсе палаца з’яўляецца фоталабараторыя, фотасалон, і можна сказаць, што з гэтага часу фатограф становіцца яшчэ і сцэнарыстам, рэжысёрам, пастаноўшчыкам, дэкаратарам. Героямі яго пастановачных, сцэнічных такіх фотаздымкаў былі члены яго сям’і, сваякі, якія прыязджалі сюды, сябры.

Бенедикта по праву считают родоначальником художественной фотографии в Беларуси, а усадьбу в Вялом – одной из первых фотолабораторий на территории нашей страны. На фотографиях Тышкевича запечатлена жизнь белорусских крестьян, их быт и портретные постановочные сюжеты. Нина Бобрик:

Ён першы на тэрыторыі Беларусі займаўся рэпартажнымі здымкамі. Калі паглядзець на некаторыя з іх, можна ўбачыць людзей у руху. Хачу сказаць, што граф вельмі палюбіў вялаўскія мясціны. Менавіта тут у пачатку XX стагоддзя ён адкрывае прыватны звярынец на другім беразе ракі Іслач плошчай у 400 гектараў. Уся тэрыторыя была агароджана, пражывалі дзікі, ласі, казулі, граф завёз сюды бурых мядзведзяў, плямістых аленяў, сюды былі завезены лані з Аўстрыі, ён вельмі ганарыўся сваім звярынцам і нават дазваляў самым блізкім людзям наладжваць тут паляванне.

Возможно, вяловский период в жизни графа продлился бы еще дольше, но свои коррективы вносят события Первой мировой войны. А когда линия фронта, проходящая по территории Воложинского района, вплотную подходит к урочищу Вялое, он покидает свою усадьбу. В Вялом Бенедикт хранил свой фотоархив. К сожалению, он сгорает во время войны, но часть работ уцелела – Тышкевич успевает вывезти их во Францию.

Нина Бобрик:

Прайшлі дзесяцігоддзі, і людзі сталі забывацца пра фатографа з Вялага. І вось у 1993 годзе супрацоўнікі музея гісторыі імя Нісэфора Ньепса адшукалі на блашыным рынку фотаальбом. Гэта быў альбом, у якім налічвалася 86 фотаздымкаў, на зваротным баку вокладкі было напісана «Вялае. Літва. 1883 год. Бенедыкт Тышкевіч». Якасць работ і сюжэт вельмі здзівілі фотаэкспертаў, і супрацоўнікі музея сталі шукаць гэта цудоўнае месца Вялае, якое было адлюстравана на гэтых фотаздымках. Спачатку яны яго шукалі ў Францыі, затым наведалі Літву, а калі тэрыторыя пошуку пашырылася, яны аказаліся на Валожыншчыне, ва ўрочышчы Вялае. І калі яны тут убачылі наваколле, ніякіх сумненняў не было – гэта тыя мясціны, якія адлюстраваў граф на сваіх фотаздымках.