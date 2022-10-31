В руинах этого бернардинского монастыря до сих пор слышат пение монахов. Вот что там происходило 400 лет назад

Вся жизнь народа нашей белорусской земли окружена мифами и легендами. Они передавали их, как принято говорить, из уст в уста. Сначала в виде историй о богах, затем в сказках и преданиях. Какие необычные существа встречались на территории Беларуси? Какие легенды гуляют по Лошицкому парку? Что хранят подземелья и стены бернардинского монастыря в Бресте? Об этом и не только рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

В Беларуси встречается много аномалий: неопознанные летающие объекты в виде огоньков, неизвестные существа, энергетически опасные места, свидетельства о странных звуках и явления полтергейста. На юго-западе страны есть еще одно мистическое место – руины бернардинского монастыря. По одной из легенд, здесь с некоторых пор можно услышать звуки из подземелий, напоминающие странное пение.

Александр Царук, научный сотрудник Музея истории города Бреста:

Вообще, хочется отметить, что XVI-XVIII века – это века, в которые активно по всему Бресту распространяется огромное количество монашеских орденов. У нас, кроме бернардинок и бернардинцев, появляются еще августинцы, доминиканцы, бригидки, тринитарии, базилиане, иезуиты. Все строят свои церкви, костелы, монастыри. Город, конечно, архитектурно очень красивым становится, но бернардинцев с бернардинками надо отметить.

Бернардинцы – это члены католического монашеского ордена, связанного с именем францисканца Бернардина Сиенского. Александр Царук:

Они селятся не на главном острове города, а на Волынском его предместье. Они стоят совсем близко друг от друга – шесть метров, между ними только Волынский тракт проходит. И все это получается к началу XVII столетия. Мужской монастырь строится, во главе его стоит костел Яна Крестителя. А женский был основан на средства, на фундуш так званы, Алены Дольской. Потом первая Северная война, это середина XVII столетия, деревянные монастыри перестали существовать, были уничтожены. И к началу XVIII столетия монастыри отстраиваются вновь, уже из камня, и новый женский монастырь был освящен в 1750 году.

В Беларуси, помимо брестского, существовало еще три женских бернардинских монастыря: в Минске, Гродно и Слониме. Но только в Бресте два бернардинских монастыря стояли на одной площади, образуя единый комплекс. Александр Царук:

Классный момент в том, что было всего шесть метров между женским и мужским монастырем, то есть если копать подкоп когда-то было совсем недалеко, может, этот шестиметровый подкоп и остался? В 1750 году каменный костел освящают во имя Непорочного Зачатия, а к 1771 году строят двухэтажные келейные корпуса. После присоединения Беларуси к Российской империи влияние бернардинцев постепенно уменьшается, и почти все их монастыри прекращают деятельность. В 1831 году женский бернардинский монастырь закрывают.

Александр Царук:

После восстания 1830-1831 годов монастыри будут отданы под Александровский кадетский корпус, то есть место, где маленькие дворяне получают военное образование. Потом начинается XX столетие, это столетие очень тяжелое, в частности и для мужского, и женского бернардинских монастырей. Мужской не переживает Первую мировую войну, женский тоже сильно выгорит, там выгорает полностью внутренний интерьер, но какая-то часть его сохраняется, довольно значительная, и после этого он будет использоваться как госпиталь во Вторую мировую войну и как столовая. Кстати, насчет документов. Надо отдать должное военным инженерам Российской империи. В 1830-1831 году, перед тем как эти здания полностью перепрофилировать, вообще все монастыри Брестской крепости были зарисованы, зарисованы детально, вплоть до каждой кельи это прорисовывалось, поэтому сегодня, если мы захотим воссоздать их в электронном варианте, мы можем взять документы в руки и вполне это сделать.