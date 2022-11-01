«Непонятно откуда возникали русские, начинали стрелять». Какая мистика до сих пор происходит в Брестской крепости?
Вся жизнь народа нашей белорусской земли окружена мифами и легендами. Они передавали их, как принято говорить, из уст в уста. Сначала в виде историй о богах, затем в сказках и преданиях. Какие необычные существа встречались на территории Беларуси? Какие легенды гуляют по Лошицкому парку? Что хранят подземелья и стены бернардинского монастыря в Бресте? Об этом и не только рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Пятый форт – одна из тайн Брестской крепости – уникальный памятник русской фортификации конца XIX – начала XX века, расположенный в четырех километрах от основной цитадели.
Александр Коркотадзе, заведующий филиалом «Музей 5-й форт»:
В 1879-1880 годы его постройка, но он в то время существовал как земляное укрепление, люнет, и нуждался в последующем в модернизации, чтобы соответствовать требованиям военного времени, осады крепостей, поэтому его еще два раза модернизировали. Это в 1886-1888 годах превратили его в оборонительный мощный пункт с кирпичной казармой, с капонирами, полукапонирами для обороны рва, но оказалось, что и этого мало, потому что появилось более дальнобойная, мощная артиллерия. И поэтому перед Первой мировой войной он был вновь модернизирован, можно сказать, одет в бетон. В 1906-1912 году проводилась модернизация форта Иваном Иосифовичем Белинским, инженер-капитаном.
В годы Первой мировой войны Брест вместе с крепостью были оставлены русскими войсками, и до 1919 года в 5-м форту, как и во всей крепости, хозяйничали войска Кайзера. На стенах некоторых казематов до сих пор сохранились немецкие надписи, сделанные скучающими солдатами. А в канун Великой Отечественной войны в 5-м форту располагался 3-й стрелковый батальон 44-го стрелкового полка, которым командовал легендарный герой Брестской крепости майор Петр Гаврилов.
Александр Коркотадзе:
В 1941 году здесь были бои, были погибшие наши солдаты, они были захоронены на территории форта местными жителями после завершения боев, но, к сожалению, эту братскую могилу пока не нашли. Поэтому это еще одна из тайн нашего 5-го форта, наших задач – найти эту могилу.
Сопротивление советских солдат было упорным и самозабвенным, но продолжалось недолго. В дальнейшем за три года оккупации немцы использовали форт в качестве склада, но заглядывали сюда не очень охотно. Здесь случались странные смерти, пропадали люди и оружие, как будто им мстила крепость и души непогребенных русских солдат.
Александр Коркотадзе:
Такие моменты у немцев были, об этом писал Сергей Сергеевич Смирнов в своей знаменитой книге «Брестская крепость», что часовые немецкие первые месяцы после 22 июня еще неуютно себя чувствовали, потому что бывали и нападения на часовых. И они писали, что непонятно откуда возникали русские, начинали стрелять, ранили, убивали немецких часовых. Это одна из легенд о Брестской крепости.
Нам кажется, что 5-й форт – это один из интереснейших музеев нашей Беларуси. Нигде нет подобного музеефицированного форта, я имею в виду на территории нашей республики. Именно приехав в 5-й форт Брестской крепости, посетитель сможет понять, полностью осознать, почему Брест-Литовская крепость считалась одной из мощнейших крепостей Европы.
Это живописное место площадью почти 7 гектаров вызывает ощущение мистики. Форт словно застыл на века, сохранив в своих стенах тайны, которые уже не суждено узнать. Здесь метровой толщины стены, сырые потерны, ведущие к артиллерийским казематам, подземные галереи, сырые и темные, неровный пол, сводчатые потолки, тяжелые бронированные двери с запорными механизмами и непередаваемая атмосфера. И, кажется, что если оглянуться, то можно найти взглядом бойцов 3-го стрелкового батальона 44-го стрелкового полка, а если прислушаться – услышать многоголосье боя.
Александр Коркотадзе:
Мистические истории иногда случаются у нас, особенно при посещении в вечернее времени, бывают некоторые моменты труднообъяснимые с рациональной точки зрения. Поэтому даже в этом плане 5-й форт будет интересен для посетителей.
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