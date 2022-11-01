«Непонятно откуда возникали русские, начинали стрелять». Какая мистика до сих пор происходит в Брестской крепости?

Вся жизнь народа нашей белорусской земли окружена мифами и легендами. Они передавали их, как принято говорить, из уст в уста. Сначала в виде историй о богах, затем в сказках и преданиях. Какие необычные существа встречались на территории Беларуси? Какие легенды гуляют по Лошицкому парку? Что хранят подземелья и стены бернардинского монастыря в Бресте? Об этом и не только рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Пятый форт – одна из тайн Брестской крепости – уникальный памятник русской фортификации конца XIX – начала XX века, расположенный в четырех километрах от основной цитадели.

Александр Коркотадзе, заведующий филиалом «Музей 5-й форт»:

В 1879-1880 годы его постройка, но он в то время существовал как земляное укрепление, люнет, и нуждался в последующем в модернизации, чтобы соответствовать требованиям военного времени, осады крепостей, поэтому его еще два раза модернизировали. Это в 1886-1888 годах превратили его в оборонительный мощный пункт с кирпичной казармой, с капонирами, полукапонирами для обороны рва, но оказалось, что и этого мало, потому что появилось более дальнобойная, мощная артиллерия. И поэтому перед Первой мировой войной он был вновь модернизирован, можно сказать, одет в бетон. В 1906-1912 году проводилась модернизация форта Иваном Иосифовичем Белинским, инженер-капитаном.

В годы Первой мировой войны Брест вместе с крепостью были оставлены русскими войсками, и до 1919 года в 5-м форту, как и во всей крепости, хозяйничали войска Кайзера. На стенах некоторых казематов до сих пор сохранились немецкие надписи, сделанные скучающими солдатами. А в канун Великой Отечественной войны в 5-м форту располагался 3-й стрелковый батальон 44-го стрелкового полка, которым командовал легендарный герой Брестской крепости майор Петр Гаврилов. Александр Коркотадзе:

В 1941 году здесь были бои, были погибшие наши солдаты, они были захоронены на территории форта местными жителями после завершения боев, но, к сожалению, эту братскую могилу пока не нашли. Поэтому это еще одна из тайн нашего 5-го форта, наших задач – найти эту могилу.