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В Беларуси убран 81% сахарной свёклы

01 ноября 2022 07:24
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Новости Беларуси. В Беларуси убран 81 % сахарной свеклы. Темпы работ опережают прошлогодние: урожай вывезен с 76 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси убран 81% сахарной свёклы-1

Поскольку площади этой культуры в нынешнем году в Беларуси увеличены, валовой сбор ожидается в 4,4 миллиона тонн против 3,9 миллиона в 2021-м. Сейчас урожайность составляет 497 центнеров с гектара.

Напомним, накануне Президентом поставлена задача убрать сахарную свеклу полностью до 10 ноября.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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