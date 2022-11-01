В Беларуси убран 81% сахарной свёклы

Новости Беларуси. В Беларуси убран 81 % сахарной свеклы. Темпы работ опережают прошлогодние: урожай вывезен с 76 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поскольку площади этой культуры в нынешнем году в Беларуси увеличены, валовой сбор ожидается в 4,4 миллиона тонн против 3,9 миллиона в 2021-м. Сейчас урожайность составляет 497 центнеров с гектара.