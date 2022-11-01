Александр Лукашенко встретится с генсеком ОДКБ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 1 ноября встретится с генеральным секретарем ОДКБ. Во Дворце Независимости планируется обсудить широкий спектр вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совсем скоро состоится очередная сессия Совета коллективной безопасности, где одной из ключевых тем будет ситуация в районе армяно-азербайджанской границы.

Напомним, на прошлой неделе во время внеочередной сессии, которая проходила в режиме видеоконференции, в который раз отметили: каждый член ОДКБ должен понимать меру своей ответственности.