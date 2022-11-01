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Александр Лукашенко встретится с генсеком ОДКБ

01 ноября 2022 07:56
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 1 ноября встретится с генеральным секретарем ОДКБ. Во Дворце Независимости планируется обсудить широкий спектр вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретится с генсеком ОДКБ-1

Совсем скоро состоится очередная сессия Совета коллективной безопасности, где одной из ключевых тем будет ситуация в районе армяно-азербайджанской границы.

Напомним, на прошлой неделе во время внеочередной сессии, которая проходила в режиме видеоконференции, в который раз отметили: каждый член ОДКБ должен понимать меру своей ответственности.  

# ОДКБ # общество # Александр Лукашенко # Станислав Зась # Фотофакт

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