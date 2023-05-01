«Никто не будет повторять дважды». Как отреагировали местные власти на выступление Лукашенко в Гомеле?

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому 1 мая в 18.30 на площадке проекта «По существу» гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему! Кирилл Казаков, СТВ:

Мы же не самая многоотдыхающая нация. У нас 13 или 14 праздников в год, а Россия отдыхает неделю. На Новый год они неделю отдыхают. Алена Сырова, СТВ:

Да, выпадает большое количество дней. Мне кажется, не только с выходными должна быть ассоциация праздника. Где логика: День труда праздновать выходным образом?

Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:

Те вызовы, которые существовали впервые с выходом рабочих в Чикаго в далеком XIX веке, никуда не ушли. На сегодня социальная справедливость, о которой говорил глава государства… Кирилл Казаков:

Он, будучи в Гомельской области, поднял вопрос про кадры, про занятость, про экономику – то, о чем вы сейчас говорите. Дмитрий Швайба:

Это та тема, с которой мы будем выходить в серьезнейшую электоральную кампанию. Вопрос обеспечения социальных гарантий для трудящихся существует. Далеко не везде работники так спокойно, как в Минске, других городах, могут выйти на улицы и еще раз напомнить о своих правах и социальных гарантиях. В нашей стране это возможно. Ведь далеко не везде социальные партнеры, руководители предприятий и простые работники идут в одном строю. Это исключение на сегодня. Далеко не везде возможно спокойное выражение своего мнения. Если кому-то нужны примеры, вспомните Францию сегодня, что там происходит. Алена Сырова:

Президент львиную долю времени посвятил вопросам кадров и дисциплины. Это звучало весьма жестко и безапелляционно. Если уже и в Гомельской области, к которой привыкли относиться помягче, озвучили эту тему, то остальным стоит серьезным образом напрячься. Вы понимаете, в чем суть претензий? Есть ли у вас путь решения? Какие могут быть предприняты меры даже по вашему профилю?

Денис Езерский, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома:

Глава государства – это настоящий идеолог прежде всего. Он этого же хочет от своих подчиненных. У нас молодой и очень целеустремленный губернатор, которому нелегко, которому нужна поддержка и руководителей, которые работают на местах. Конечно, никто не будет повторять дважды. Я думаю, что после тех слов, которые Президент в Ветке проговорил, на следующий день был исполком, он тоже серьезный, никто больше повторять не будет. Я думаю, есть определенные идеи у нашего руководителя, та же Школа молодого руководителя, которая сегодня по-другому переформатировала подходы к поиску кадров. Мы не ищем сегодня крепких хозяйственников. Наоборот, даем возможность молодым ребятам, которые сегодня хорошо учились, хорошо усваивают, хорошо понимают проблематику. На вопрос губернатора: а ты хочешь попробовать? Если человек говорит, что уже хочет попробовать, он уже какую-то ответственность берет на себя.