Бригадное тактическое учение ВС Беларуси завершено. Какие итоги?

Новости Беларуси. По поручению Президента и под руководством Совета безопасности. Проверка боевой и мобилизационной готовности продолжается в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 мая завершился один из важнейших его этапов. Точка поставлена в бригадном тактическом учении. Его финальная часть развернулась на одном из полигонов. На ряду с военнослужащими срочной службы и офицерами были задействованы призванные из запаса. Отрабатывается практика ведения боя и применения современного вооружения и техники.

Владимир Белый, командующий войсками Западного оперативного командования:

В целом все получилось, соединение боеготово, способно выполнять весь комплекс мероприятий, которые сегодня требуются в условиях развития военного искусства, того опыта вооруженных конфликтов, который мы наблюдем, очень внимательно анализируем. Если говорить о сегодняшнем дне, это заключительный день. Это самый динамичный этап проведения учения. Сегодня осуществляли вопросы выхода из боя механизированных батальонов первого эшелона и нанесение контратак танковыми батальонами, восстановление положения по переднему краю. Комплексно применялась бригадная артиллерийская группа, применялись подвижные отряды заграждений, противотанковые резервы. В глубине наращивалась система инженерных заграждений. Командиры со своим штабом уверенно управляли вот этим сложным многогранным механизмом.