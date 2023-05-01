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Бригадное тактическое учение ВС Беларуси завершено. Какие итоги?

01 мая 2023 17:44
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Новости Беларуси. По поручению Президента и под руководством Совета безопасности. Проверка боевой и мобилизационной готовности продолжается в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бригадное тактическое учение ВС Беларуси завершено. Какие итоги?-1

Бригадное тактическое учение ВС Беларуси завершено. Какие итоги?-3

Бригадное тактическое учение ВС Беларуси завершено. Какие итоги?-5

1 мая завершился один из важнейших его этапов. Точка поставлена в бригадном тактическом учении. Его финальная часть развернулась на одном из полигонов. На ряду с военнослужащими срочной службы и офицерами были задействованы призванные из запаса. Отрабатывается практика ведения боя и применения современного вооружения и техники.  

Бригадное тактическое учение ВС Беларуси завершено. Какие итоги?-8

Владимир Белый, командующий войсками Западного оперативного командования:  
В целом все получилось, соединение боеготово, способно выполнять весь комплекс мероприятий, которые сегодня требуются в условиях развития военного искусства, того опыта вооруженных конфликтов, который мы наблюдем, очень внимательно анализируем. Если говорить о сегодняшнем дне, это заключительный день. Это самый динамичный этап проведения учения. Сегодня осуществляли вопросы выхода из боя механизированных батальонов первого эшелона и нанесение контратак танковыми батальонами, восстановление положения по переднему краю. Комплексно применялась бригадная артиллерийская группа, применялись подвижные отряды заграждений, противотанковые резервы. В глубине наращивалась система инженерных заграждений. Командиры со своим штабом уверенно управляли вот этим сложным многогранным механизмом.  

Бригадное тактическое учение ВС Беларуси завершено. Какие итоги?-11

С успешным завершением учения личный состав поздравил министр обороны и наградил военнообязанных, показавших лучшие результаты в боевой подготовке. К выполнению задач они подошли добросовестно, продемонстрировали патриотизм и готовность защищать Родину. Как подчеркнул глава военного ведомства, белорусы хотят мирно трудиться на своей земле и не позволят говорить с собой с позиции силы.  

# Военные учения # общество # Владимир Белый # Фотофакт

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